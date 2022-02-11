Украинцам рассказали о малоизвестном способе ездить на поездах вполовину дешевле

Сэкономить деньги на железнодорожных путешествиях можно многими способами. И речь идет не только о приобретении билетов за «ководную тысячу» из «єПідтримки». Сегодня вы узнаете несколько интересных лайфхаков, с которыми цена на поездку уменьшится более чем вдвое.





Скидки по времени приобретения билета

Если вы выбрали для путешествия поезд «Интерсити», есть несколько возможностей сэкономить на билете:

40% – приобретение билета за 90-30 дней до даты отправления;

30% – приобретение билета за 29-25 дней до поездки;

10% – в случае покупки билета за 24-15 суток.

Следует отметить, что такие скидки действуют только на билеты в вагоны 1-го класса. На билеты 2-го класса все эти бонусы не распространяются.

При этом покупка проездного документа вплотную к дате отправления может наоборот увеличить его цену:

на 10% – при покупке билета за 4-2 дня до поездки;

на 15% – за 1 день до даты отправки.

Еще 10% скидки на проезд на поезде «Интерсити» 1-го класса получает пассажир, который сразу покупает обратный билет.

Скидки по дню покупки

Существенно сэкономить на железнодорожных поездках можно также покупая билеты в «непопулярные» дни недели. Таким образом можно снизить их стоимость еще на 10%, а иногда даже на 15%.

«Укрзалізниця» предлагает следующие скидки на поездки поездами «Интерсити», в зависимости от дня приобретения билета:

вторник – 15% на «Интерсити+» (1-й класс), 10% на «Интерсити» (1-й и 2-й классы);

среда – 10% на «Интерсити+» (1-й класс), 10% на «Интерсити» (1-й и 2-й классы);

четверг – 10% на «Интерсити+» (2-й класс);

суббота – 10% на «Интерсити+» (1-й и 2-й классы).

Поэтому покупая билет, например, в субботу более чем за 30 дней до отправления, да еще и вместе с обратным билетом, можно сэкономить 60% от его стоимости. То есть хорошо спланированное и продуманное путешествие на поезде обойдется вам менее чем в половину цены.

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