Украинцам рассказали о малоизвестном способе ездить на поездах вполовину дешевле
Как сэкономить на билетах «Укрзалізниці»?
Сэкономить деньги на железнодорожных путешествиях можно многими способами. И речь идет не только о приобретении билетов за «ководную тысячу» из «єПідтримки». Сегодня вы узнаете несколько интересных лайфхаков, с которыми цена на поездку уменьшится более чем вдвое.
Скидки по времени приобретения билета
Если вы выбрали для путешествия поезд «Интерсити», есть несколько возможностей сэкономить на билете:
- 40% – приобретение билета за 90-30 дней до даты отправления;
- 30% – приобретение билета за 29-25 дней до поездки;
- 10% – в случае покупки билета за 24-15 суток.
Следует отметить, что такие скидки действуют только на билеты в вагоны 1-го класса. На билеты 2-го класса все эти бонусы не распространяются.
При этом покупка проездного документа вплотную к дате отправления может наоборот увеличить его цену:
- на 10% – при покупке билета за 4-2 дня до поездки;
- на 15% – за 1 день до даты отправки.
Еще 10% скидки на проезд на поезде «Интерсити» 1-го класса получает пассажир, который сразу покупает обратный билет.
Скидки по дню покупки
Существенно сэкономить на железнодорожных поездках можно также покупая билеты в «непопулярные» дни недели. Таким образом можно снизить их стоимость еще на 10%, а иногда даже на 15%.
«Укрзалізниця» предлагает следующие скидки на поездки поездами «Интерсити», в зависимости от дня приобретения билета:
- вторник – 15% на «Интерсити+» (1-й класс), 10% на «Интерсити» (1-й и 2-й классы);
- среда – 10% на «Интерсити+» (1-й класс), 10% на «Интерсити» (1-й и 2-й классы);
- четверг – 10% на «Интерсити+» (2-й класс);
- суббота – 10% на «Интерсити+» (1-й и 2-й классы).
Поэтому покупая билет, например, в субботу более чем за 30 дней до отправления, да еще и вместе с обратным билетом, можно сэкономить 60% от его стоимости. То есть хорошо спланированное и продуманное путешествие на поезде обойдется вам менее чем в половину цены.