Декабрьский перерасчет пенсий: кто получит на шесть сотен больше

С 1 декабря у части украинских пенсионеров увеличатся доходы. Речь идет о стариках, которые получают минимальную и максимальную пенсии. Правда, сумма повышения у этих двух категорий пенсионеров будет отличаться в десять раз.

Выплаты, получаемые украинцами преклонных лет, возрастут за счет планового повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Его сумма увеличится на 66 грн до 2093 грн. Соответственно минимальная пенсия в Украине также будет установлена ​​на уровне 2093 грн, поскольку по закону она не может быть ниже прожиточного минимума.

Но гораздо больше повезет пенсионерам, получающим максимальную пенсию. Ведь для них повышение составит уже не 66 гривен, а все 660 гривен. Таким образом, ежемесячные выплаты у этой категории пенсионеров сразу же подскочат до 20930 грн. А все потому, что максимальная пенсия в Украине ограничена 10 прожиточными минимумами.

В общей сложности суммы выплат указанных категорий пенсионеров увеличатся на 3,5%. И это будет последнее повышение не только в текущем, но и в следующем году. Поскольку на сегодняшний день в государственный бюджет на 2023 год не заложено ни увеличение минимальных зарплат, ни повышение пенсий.

Помимо получателей минимальной и максимальной пенсий, от пересчета прожиточного минумума выиграют еще две категории пенсионеров:

те, у кого пенсия меньше минимальной. Таким гражданам Пенсионный фонд доплачивает до минимального размера пенсии. Соответственно, теперь сумма этой доплаты увеличится;

граждане, имеющие большой стаж. За каждый год стажа сверх нормы (35 лет – для мужчин, 30 лет – для женщин) они будут получать по 20,93 грн к каждой пенсии, то есть на 0,66 грн больше, чем раньше.

Напомним, что работающие пенсионеры, то есть не относящиеся к категории нетрудоспособных, должны в обязательном порядке предупреждать Пенсионный фонд о своем трудовом статусе. Если ПФУ будет не в курсе того, что гражданин пенсионного возраста работает и получает зарплату, ему будут начислять слишком большую пенсию. А когда ситуация выяснится, пенсионеру придется вернуть государству незаконно полученные средства.