Декабрьский перерасчет пенсий: кто получит на шесть сотен больше
У некоторых категорий пенсионеров размер выплат увеличиться на 3,5%.
С 1 декабря у части украинских пенсионеров увеличатся доходы. Речь идет о стариках, которые получают минимальную и максимальную пенсии. Правда, сумма повышения у этих двух категорий пенсионеров будет отличаться в десять раз.
Выплаты, получаемые украинцами преклонных лет, возрастут за счет планового повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Его сумма увеличится на 66 грн до 2093 грн. Соответственно минимальная пенсия в Украине также будет установлена на уровне 2093 грн, поскольку по закону она не может быть ниже прожиточного минимума.
Но гораздо больше повезет пенсионерам, получающим максимальную пенсию. Ведь для них повышение составит уже не 66 гривен, а все 660 гривен. Таким образом, ежемесячные выплаты у этой категории пенсионеров сразу же подскочат до 20930 грн. А все потому, что максимальная пенсия в Украине ограничена 10 прожиточными минимумами.
В общей сложности суммы выплат указанных категорий пенсионеров увеличатся на 3,5%. И это будет последнее повышение не только в текущем, но и в следующем году. Поскольку на сегодняшний день в государственный бюджет на 2023 год не заложено ни увеличение минимальных зарплат, ни повышение пенсий.
Помимо получателей минимальной и максимальной пенсий, от пересчета прожиточного минумума выиграют еще две категории пенсионеров:
- те, у кого пенсия меньше минимальной. Таким гражданам Пенсионный фонд доплачивает до минимального размера пенсии. Соответственно, теперь сумма этой доплаты увеличится;
- граждане, имеющие большой стаж. За каждый год стажа сверх нормы (35 лет – для мужчин, 30 лет – для женщин) они будут получать по 20,93 грн к каждой пенсии, то есть на 0,66 грн больше, чем раньше.
Напомним, что работающие пенсионеры, то есть не относящиеся к категории нетрудоспособных, должны в обязательном порядке предупреждать Пенсионный фонд о своем трудовом статусе. Если ПФУ будет не в курсе того, что гражданин пенсионного возраста работает и получает зарплату, ему будут начислять слишком большую пенсию. А когда ситуация выяснится, пенсионеру придется вернуть государству незаконно полученные средства.
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