Украинские провайдеры нашли способ сохранить интернет в случае войны

Угроза военного конфликта с Россией заставила многих провайдеров и телеком-операторов задуматься об уязвимости своей сети. Ведь связь и интернет являются ключевыми сервисами. Их отключение не только вызовет панику у населения, но и нарушит работу многих государственных структур.





Поэтому отечественные поставщики услуг связи уже начали подготовку к возможной эскалации военного конфликта. Более того, нашли способ сохранить украинцам интернет при любых условиях.

Как отметил руководитель направления электронных коммуникаций профильного комитета Верховной Рады Александр Федиенко, ряд операторов Украины уже начал закупать аккумуляторы, генераторы и другие устройства для поддержки сети в случае чрезвычайной ситуации. А некоторые локальные провайдеры даже успели обеспечить резервные каналы спутниковой связи.

В офисе ведущего телеком-оператора Украины «Киевстар» рассказали, что, несмотря на уязвимость их сетей к отсутствию электричества, все же нашли способ сохранить связь и интернет в чрезвычайных условиях. Благодаря гибкой архитектуре сети оператор сможет менять маршрутизацию трафика. То есть даже потеря отдельных узлов или оптоволоконных линий не повлечет за собой отключение связи и интернета по всей Украине.

Рассказали о подготовке к возможной кризисной ситуации и в «Укртелекоме». Оказывается, компания развернула работу своего оперативного штаба еще в первые дни пандемии. Его задачей является противодействие влиянию различных кризисных факторов на состояние сети.

Таким образом, работники «Укртелекома» постоянно контролируют состояние аварийных станций энергоснабжения, резерв горючего, готовность к работе резервных каналов связи и сотрудников, которые смогут вовремя провести аварийно-восстановительные работы.

Чтобы сделать свои сети максимально устойчивыми к вражеским атакам, провайдеры выносят «все, что возможно» за границу. Как отметил Максим Тульэв, владелец одной из самых мощных компаний-провайдеров в Украине NetAssist за пределы страны перемещают сервера с базами данных, резервные копии сетевых устройств, систему мониторинга и т.д. А самые предусмотрительные телеком-операторы уже полным ходом строят резервные каталы и узлы, чтобы в любой момент быть готовыми к отключению основных точек связи.

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