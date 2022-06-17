Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Сегодня, 17 июня, убывающая Луна перешла в созвездие Водолея. Это хороший день для того, чтобы определить свои границы и начать их защищать. Не стоит сегодня соглашаться на компромиссы, если ваше сердце протестует.





♈ Овен

Мы все приспосабливаемся к людям, которых любим. Мы все идем на компромиссы, которые в конечном итоге отрицательно сказываются на нас. Нет сомнений, что это неотъемлемая часть жизни. Но не стало ли этого слишком много? Спросите себя, стараетесь ли вы из кожи вон лезть, чтобы угодить другим? Звезды призывают вас не столько к радикальным изменениям, сколько к осознанию собственных границ.

Космический совет: компромисс — не всегда правильное решение.

♉ Телец

Вы сердитесь, вы разочарованы, вы хотите уйти. Но бегство не решает проблем, Тельцы. Вместо того чтобы называть другого человека главным злодеем в вашей истории, отстранитесь на мгновение. Подумайте о произошедшем с холодной головой и постарайтесь найти способ исцелиться. Такая работа редко бывает легкой, но лучше вырвать сорняки сейчас, чем застрять в бесконечной петле боли и страданий.

Космический совет: бегство не решает проблем.

♊ Близнецы

Все, с кем мы пересекаемся, знают то, чего не знаем мы. Уделите пристальное внимание на ваше общение с коллегами и свои отношения в личной жизни. Постарайтесь сделать акцент на том, что чувствуют другие, а не своих эмоциях. Держите свое эго в стороне и будьте восприимчивы к словам окружающих. Для некоторых Близнецов в этот день может быть правильно обратиться к духовному учителю или наставнику.

Космический совет: обратите внимание на слова окружающих, возможно, вы услышите нечто ценное.

♋ Рак

Раки, проверьте себя. Вызывают ли обстоятельства у вас чувство радости и прилива сил или же заставляют бояться даже встать с постели? Осознайте, что заставляет вас трепетать. Если вы выбираете первый ответ — вы живете в гармонии. Второй же свидетельствует о проблемах с самооценкой, которые именно сегодня могут причинить вам неприятности. Помните, что окружающие заставляют вас чувствовать себя плохо лишь потому, что вы сами себя не принимаете.

Космический совет: постарайтесь обрести душевную гармонию.

♌ Лев

На бумаге все сходится, однако ваше подсознание машет вам красным флагом и призывает не соглашаться? Не игнорируйте эти предупреждающие сигналы, Львы. Отстаивайте свои границы и помните, что «нет» — это законченное предложение. Вы не должны никому объяснять свои действия. В первую очередь это касается профессиональной сферы, а для некоторых — и личной.

Космический совет: «нет» — это законченное предложение.

♍ Девы

Постоять за себя бывает сложно, особенно если вы привыкли вести себя хорошо. Однако иногда нужно бросать себе вызов, Девы. Если вы не требуете того, что вам должны, вы никогда этого не получите. На личном фронте в вашей жизни может вновь появиться друг или возлюбленный, с которым вы давно расстались. Но действительно ли они изменились, как говорят? Доверьтесь своей интуиции, чтобы узнать ответ.

Космический совет: не бойтесь сегодня постоять за себя.

♎ Весы

Не забывайте, что вы на месте водителя, Весы. Вы отвечаете за то, как все будет дальше. Независимо от того, подписываете ли вы новый трудовой договор или документы о покупке дома, убедитесь, что вы делаете это на своих условиях. Вы зашли слишком далеко, чтобы пойти на компромисс или угодить другим людям. Звезды также призывают вас перестать принимать неприятные вещи как должное в ваших межличностных отношениях.

Космический совет: соглашайтесь продолжать только на своих условиях.

♏ Скорпион

Жизнь нередко бывает щедра, когда дело доходит до раздачи лимонов. Однако остерегайтесь делать боль и страдание частью своей истории, Скорпионы. Вы пришли в мир не для того, чтобы стать жертвой. Вы должны осознать свою силу, переписать сценарий и сыграть свою лучшую роль. Итак, вытащите себя из каркаса прошлого и наденьте свой лучший костюм. Мир ждет, что вы его удивите.

Космический совет: вам никогда не шла роль жертвы, так что будьте победителем.

♐ Стрелец

Стрельцы, прекратите идти на поводу у общества! Пришло время пробудить своего внутреннего революционера. Вспомните о том, что психологи называют «скрытыми частями подсознания». Может быть, виновник всех проблем — детская травма? Разберитесь в себе, найдите источник своих неприятностей. Это будет лучшим лекарством от всех недугов.

Космический совет: окунитесь в тени, чтобы найти свет.

♑ Козерог

Они могут быть заинтересованы в вас и в том, что вы можете предложить, но достаточно ли только умеренного интереса? Обратите внимание на то, кто переживает за вас, а кто нет; соответствуют ли их действия словам. Ваше время и энергия бесценны, поэтому перенаправьте внимание на действительно важные вещи. Звезды также предостерегают вас от веры в друзей, которые были с вами только в хорошую погоду.

Космический совет: посвятите сегодня время тем, кто действительно имеет для вас значение.

♒ Водолей

Когда вы только начинали, вы думали, что ничего не получится. А сейчас вы можете произнести: «Навсегда вместе». Однако оба утверждения могут оказаться ложными. Нынешняя ситуация не значит, что все идеально. Как и прошлая не означала, что все ужасно. Звезды хотят, чтобы вы держались подальше от крайностей. А еще не забывайте о важности тех, кто сможет поддержать вас в сложную минуту.

Космический совет: избегайте крайностей.

♊ Рыбы

Вы превзошли себя в последние несколько месяцев, Рыбы. В результате вы приобретаете возможности, которые раньше казались лишь далекой мечтой. Итак, скажите «да» новому, но убедитесь, что делаете это на своих условиях. Если вы будете помнить, чего вы стоите, игра всегда будет идти в вашу пользу. В романтической сфере звезды напоминают вам, что на некоторые риски стоит пойти. Говорите правду о том, кто вы и что ищете.

Космический совет: ваш тяжелый труд начинает приносить плоды.