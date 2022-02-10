Стара афера по-новому: як українка втратила 300 тисяч гривень через один дзвінок

Мешканка Святошинського району Києва втратила всі свої гроші через шахрая. Щоб заволодіти чужими коштами, йому було достатньо одного телефонного дзвінка.





Ситуація сталася 7 лютого. До 77-річної пенсіонерки зателефонував невідомий і повідомив, що її донька із сім’єю потрапила у страшну аварію. Їхній стан критичний. Тепер терміново потрібні гроші на дорогі ліки, щоб урятувати їх.

Перелякана жінка назвала шахраю свою адресу, щоби той приїхав і взяв гроші. Коли він приїхав, жінка віддала всі гривні та долари, що були в хаті. А це, між іншим, трохи більше ніж 275 тисяч гривень.

У таку саму ситуацію потрапила 84-річна мешканка Солом’янського району Києва. Але в її разі шахрай представився співробітником поліції. Він розповів, що її донька з чоловіком збили людину і та загинула. Щоб вирішити питання без суду, потрібні великі гроші. Вона також, як і попередня жертва, сама назвала адресу.

Шахрай приїхав до жертви і та віддала йому 1000 доларів та 30 тисяч гривень.

Поліція розшукує шахраїв, але шанси невеликі. Схема, де людині повідомляють, що родич потрапив у халепу, далеко не нова. Але українці, особливо пенсіонери, й досі в неї вірять. Справа в раптовому ефекті. Шахраї зазвичай дзвонять пізно ввечері або зовсім уночі, коли людина дезорієнтована. Жертвами шахраїв щороку стають сотні українців, якщо не тисячі. Поговоріть зі своїми літніми родичами та сусідами, щоб захистити їх від таких ситуацій.

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