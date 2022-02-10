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Атракціон небаченої щедрості: учасники «еПідтримка» отримають по смартфону безкоштовно

10.02.2022
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An elderly person uses a smartphone during a digital literacy class taught by a member of the Shanghai Changning Elderly Service Time Bank at an community elderly care center in Shanghai, China, on Thursday, June 3, 2021. The Shanghai Changning Elderly Service Time Bank, part of a government pilot program designed to address the needs of China’s growing ranks of senior citizens, relies on members to provide a slew of services, and those members in turn can use their donated hours to access the same resources. Photographer: Qilai Shen/Bloomberg

Українці, які пройшли повний курс вакцинації, і яким виповнилося 60 років, можуть розраховувати на безкоштовний смартфон від держави в рамках програми «еПідтримка». Окрім смартфона, буде запропоновано мобільний інтернет із пільговим тарифом. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський на івенті Diia Summit, який проходив 8 лютого 2022 року.


Деталі заяви

Президент України впевнено заявив, що українська держава забезпечить кожного пенсіонера смартфоном. Усі, хто досяг 60 років і пройшов повний курс вакцинації, зможе розраховувати на безкоштовний смартфон. У підсумку в Міністерстві цифрової трансформації заявили, що мобільні пристрої будуть надані в рамках програми «Підтримка». Але отримають гаджет лише вакциновані.

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Як сказав Володимир Зеленський, доступ до переваг цифрової держави не має обмежуватись віком. Країна в смартфоні має бути доступною кожному. Вже найближчим часом усі вакциновані українські пенсіонери отримають новенькі смартфони гарної якості та з високою продуктивністю. Раніше Мінцифри організовували курси цифрової грамотності для пенсіонерів.

Також президент України запропонував користувачам програми «Дія», а їх уже понад 14 мільйонів, вибрати назву для нової програми. Також у ході івенту було представлено нову функцію програми «Дія» – соціологічні опитування в смартфоні.

Глава Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що видача смартфонів українським пенсіонерам розпочнеться у квітні. Темпи залежатимуть від термінів виробництва девайсів та постачання в Україну. Більшу частину проекту планують реалізувати до кінця 2022 року. Мобільні пристрої мають отримати понад 8 мільйонів українських пенсіонерів. Але назвати джерело фінансування проекту відмовилися і президент, і голова Міністерства цифрової трансформації.

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10.02.2022
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