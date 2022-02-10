Атракціон небаченої щедрості: учасники «еПідтримка» отримають по смартфону безкоштовно

Українці, які пройшли повний курс вакцинації, і яким виповнилося 60 років, можуть розраховувати на безкоштовний смартфон від держави в рамках програми «еПідтримка». Окрім смартфона, буде запропоновано мобільний інтернет із пільговим тарифом. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський на івенті Diia Summit, який проходив 8 лютого 2022 року.





Деталі заяви

Президент України впевнено заявив, що українська держава забезпечить кожного пенсіонера смартфоном. Усі, хто досяг 60 років і пройшов повний курс вакцинації, зможе розраховувати на безкоштовний смартфон. У підсумку в Міністерстві цифрової трансформації заявили, що мобільні пристрої будуть надані в рамках програми «Підтримка». Але отримають гаджет лише вакциновані.

Як сказав Володимир Зеленський, доступ до переваг цифрової держави не має обмежуватись віком. Країна в смартфоні має бути доступною кожному. Вже найближчим часом усі вакциновані українські пенсіонери отримають новенькі смартфони гарної якості та з високою продуктивністю. Раніше Мінцифри організовували курси цифрової грамотності для пенсіонерів.

Також президент України запропонував користувачам програми «Дія», а їх уже понад 14 мільйонів, вибрати назву для нової програми. Також у ході івенту було представлено нову функцію програми «Дія» – соціологічні опитування в смартфоні.

Глава Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що видача смартфонів українським пенсіонерам розпочнеться у квітні. Темпи залежатимуть від термінів виробництва девайсів та постачання в Україну. Більшу частину проекту планують реалізувати до кінця 2022 року. Мобільні пристрої мають отримати понад 8 мільйонів українських пенсіонерів. Але назвати джерело фінансування проекту відмовилися і президент, і голова Міністерства цифрової трансформації.

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