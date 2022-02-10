Гороскоп злих сил: яка ви “нечисть” за знаком зодіаку

Кожна казкова істота має свій характер. З цієї причини відзначається схожість із різними знаками зодіаку.





Почнемо з того, що “нечисть” – це не обов’язково щось погане. Сюди можна включити і відьом, і домових, і лісових. Кожен має свій характер, який можна порівняти з характеристиками знаків зодіаку. Пропонуємо дізнатися хто ви.

Овен – Змій Горинич

Овни можуть накрити полум’ям почуття оточуючих за рахунок своєї прямолінійності. Гординя, запальність та впевненість у своїй позиції – ось у чому схожість Овна та Змія Горинича.

Телець – Домовий

Тільці – охоронці домашнього вогнища. Вони сміливо впораються з домашніми обов’язками та керуватимуть сімейним бюджетом. Через це вони дуже нагадують Домового. А ще, вони можуть бути упертими та ревнивими, прямо як Домові.

Близнюки – Лісовик

Непостійні Близнюки постійно переміщуються і не можуть знайти притулок, прямо як Лісовики. Вони люблять спілкуватися, тому часто ловлять втомлених подорожніх для розмови, це дуже схоже на Близнюків.

Рак – Кікімора

Кікімора зручно влаштувалась у своєму болоті і не бажає покидати його межі. Ракам теж властиво залишатися у своєму «болоті», вони не бажають залишати зону комфорту.

Лев – Кіт Баюн

Невтомний оповідач і душа компанії, Кіт Баюн дуже схожий на Лева. Представники цього знаку зодіаку привабливі та артистичні, що робить їх чудовими співрозмовниками.

Діва – Баба Яга

Цинічна і втомлена Баба Яга дуже схожа на замкнених Дів. Звичайно, якщо попросити – вона дасть мудру пораду і прийде на допомогу в скрутну хвилину.

Терези – Мара

Невагомий, але рішучий привид з середньовічних замків сильніше за інших істот схожий на Терези. Представникам знаку теж складно зробити вибір та знайти мету в житті.

Скорпіон – Русалка

Водна погань робить що забажає. У цьому вона схожа на Скорпіонів. Представники цього знаку не соромляться йти по головах, якщо хочуть досягти мети.

Стрілець – Лихо Однооке

Одне око, що залишилося, впевнено дивиться в майбутнє. Лихо має особливу проникливість. Стрільці часто витають у світі мрій і впевнено йдуть до мети, попри все.

Козеріг – Кощій Безсмертний

Стратег та керівник, який завжди на кілька кроків попереду. Козеріг теж вміло приховує свої слабкості та відкриває їх тільки перед близькими людьми.

Водолій – Соловей Розбійник

Легкий на підйом і товариський Соловей безперестанку базікатиме. Творча складова перетворюється на справу всього життя. Така характеристика сильно нагадує Водоліїв.

Риби – Водяний

Вічна туга Риб сильно нагадує Водяного. Причина тяжкої долі цього знаку – небажання вийти зі свого болота – зони комфорту. При цьому в обох тонкий і вразливий характер, який заманює оточуючих в пастку.

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