В ПФУ заявили про важливі зміни, які торкнуться пенсіонерів вже цього року

В Україні зараз відбувається багато змін. Держава переходить в цифровий формат. Більшість послуг надаються в онлайн режимі. Звісно це зручно, адже стояти годинами в чергах більше не доводиться.





Подібні зміни торкнулися й пенсіонерів. Тепер, а точніше ще з 2020 року, вони можуть оформити пенсію автоматично. Система запрацювала літом 2020-го року, під назвою “Автоматичне нарахування пенсій” і за цей час нею скористалося понад пів мільйона українців.

В Пенсійному Фонді звертаються до всіх людей, які незабаром виходитимуть на заслужений відпочинок — оформлюйте пенсію онлайн. Приходити у ПФУ особисто більше не потрібно.

Для того, щоб оформити пенсію потрібно зробити ряд кроків

Звісно процедура для багатьох людей старшого віку може бути трохи складною, але фахівці закликають все ж таки розібратися в нюансах системи, або залучити на допомогу дітей, чи внуків. Отож, кроки наступні:

Спочатку потрібно створити собі електронний підпис. Зробити це не складно. Можна скористуватися Приват24, або додатком “Дія”. Потім слід зайти на сайт Пенсійного фонду України і заповнити анкету, де вказати всі свої дані, а також інформацію з особистих документів (паспорт, код). Далі слід прикріпити скановані документи (перелік є на сайті), які після перевірки можна буде підтвердити електронним підписом. Далі спеціалісти обробляють заявку і після того, як все успішно перевіриться, пенсіонеру приходить про це сповіщення. Також, йому повідомлять й розмір пенсії, яка йому буде нараховуватися.

Зауважимо, що незабаром будуть ще певні зміни, адже у 2021 році трудові книжки трансформувалися з паперових у електронні. Щоправда від цього моменту вже було нараховано кілька десятків пенсій. Кажуть, алгоритм дій поки що ідентичний.

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