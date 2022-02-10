50 гривень можна обміняти на 10 000: як зрозуміти, що у вашому гаманці цінний екземпляр?

Що може зацікавити колекціонера, нумізмата, який полюбляє рідкісні монети та збирає цілі колекції? Рідкісні екземпляри з багатою історією, унікальні монети, які є в дуже обмеженій кількості і тому подібне.





Але на превеликий подив багатьох, інколи можна вигідно продати на аукціоні навіть звичайну паперову купюру. Не якусь історичну, а звичайну українську, яка не так давно увійшла в обіг, та може трапитися на здачу в будь-якому супермаркеті. Мова про 50-ти гривневу банкноту, яку на одному з онлайн аукціонів продали аж за 10 000 грн. То в чому була її особливість?

Банкнота може мати кілька відмінних рис

Експерти зауважують, що зараз колекціонери полюють за двома видами 50-гривневих купюр. Мінімум 200 грн. і максимум 1000 грн. можна виручити за купюру на якій будуть всі цифри в номері однаковими. Також зацікавити може якась інша комбінація, наприклад всі цифри в порядку зростання чи спадання. Друга особливість, за яку можна виручити від 1000 і навіть до 10 000 грн., це серія “ЗР”, тобто зразок без року. На них не вказується, який рік випуску цієї банкноти. Введена в обіг така купюра була у 1996 році.

Ну і дуже гарно заробити може той щасливчик, якому трапляться дві купюри з однієї серії, тобто з дзеркальним номером. Така удача зустрічається вкрай рідко, однак подібне вже траплялося. Чоловіку пощастило зняти в терміналі дві купюри номіналом у 1000 грн., на яких були однакові номери. Продав їх тоді власник за 20 000 грн.

Цінуються й радянські монети

Неабияк цінуються й копійки родом з СРСР. Відтак, три копійки 1986 року можна продати за 80 тисяч гривень. А за три копійки 1937 року з плоскою зіркою можна вторгувати аж 280 тисяч гривень. Щоправда це дуже рідкісний екземпляр, але й ціна відповідна.

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