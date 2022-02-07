Зима нікуди не дінеться: синоптики дали цікавий прогноз на лютий

Лютневі морози до -30 градусів, якими синоптики лякали нас ще місяць тому, здається так і не завітають в Україну. Натомість нас чекає доволі тепла і м’яка як для зимового сезону погода. Та все ж буде у поточному місяці й певна особливість, що ознаменує швидке наближення весни.





Як зазначила прогнозист Українського гідрометцентру Олександра Хала, у лютому погода в Україні буде вкрай нестійкою. Попри те, що в минулі вихідні спостерігалася відлига із температурами +1…+2 градуси, зима ще неодмінно покаже себе. Вже в середині поточного тижня в Україну знову повернуться морози, хоча вони й будуть незначними.

«У першій половині тижня очікуються плюсові температури. Після чого прийде похолодання із приморозками. Але воно незабаром зміниться черговою відлигою», – коментує синоптик.

Олександра Хала також повідомила, що тенденція до коливань температури буде зберігатися увесь місяць. Тож у лютому одноманітної погоди нам чекати не варто. Періодичні похолодання та відлиги не даватимуть засумувати.

Експертка також відповіла на питання стосовно впливу на українську зиму глобального потепління. Хала вважає, що клімат України за останні 10 років вже суттєво змінився. Зима стала більш м’якою, а морози, хоч і не зникли зовсім, стали більш рідкісним явищем. Холоди на території нашої країни не тривають довго та постійно чергуються із відлигами. Таким чином ми рухаємося у бік більш «європейського клімату».

Та попри все синоптик запевнила українців, що зима нікуди не зникне. Глобальна зміна клімату відбувається дуже повільно, тож ми ще багато років зможемо тішитися морозам та снігопадам. А традиційна українська зима нехай і стане коротшою, все одно даруватиме нам незабутні хвилі та повертатиме у дитинство із улюбленими зимовими розвагами.

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