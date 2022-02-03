Что нужно для защиты iPhone или почему без чехла не обойтись

Смартфон сейчас есть почти у всех, однако эти девайсы несложно повредить. Особенно жалко было бы поцарапать айфон 13, но защитить его можно – чехлы предлагаются на сайте https://chekhol.com.ua/chehly-dlya-iphone-13-kupit/. В каталогах есть разные варианты, прочные и удобные. Можно не только защитить смартфон, но и украсить – если выберете модель со стильным дизайном. Обсудим разные виды чехлов.





Бампер

Самый простой вариант, который защищает боковые части смартфона. При этом задняя панель и дисплей не защищены. Изготавливают такие изделия из разных материалов – к примеру, металла. Если нравится оригинальный дизайн гаджета – такой вариант вам подойдет.

Накладка

Это что-то вроде крышки, которую надевают на заднюю панель. Хотя дисплей в таком случае защиты не имеет, тыльную сторону и грани девайса вы не повредите. Изготавливается из прочных материалов, которые ничуть не мешают владельцу использовать аппарат. При покупке оценивайте внешний вид аксессуара, есть модели с красивыми рисунками.

Чехол-книжка

Удобный вариант, который надежно защищает айфон от разных воздействий. Многие книжки оснащаются специальными застежками. Иногда производителями добавляются кармашки, в которые можно поместить банковские карты. Чтобы айфон случайно не вывалился, добавляются выступы. Иногда присутствуют отверстия для доступа к важной информации – с ними можно посмотреть время, не открывая сам чехол.

При изготовлении аксессуаров используют разные материалы – есть варианты, изготовленные из металла, пластика, кожи. Любое такое изделие надо покупать в проверенном магазине. Качественные чехлы имеют приятную текстуру и сбалансированный вес – держать устройство в руках будет удобно. Некоторые аксессуары оснащаются стильными протекторами для клавиш, дополняющими образ.

Что еще нужно для защиты смартфона

Можно приобрести защитную пленку или стекло. Первая представляет собой тонкий листочек пластика, который вырезан под размер смартфона. Если пленка износилась и покрылась царапинами, можно ее просто заменить на новую. Если нужна защита попрочнее – можно приобрести стекло. Оно никак не повлияет на качество изображения, при этом способно выдержать сильный удар. Если хотите уберечь дисплей при падении – вам подойдет именно такой вариант. Если на защитном стекле возникнет трещина, можно будет его снять, а затем заменить на другое.

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