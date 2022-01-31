Складено ТОП-4 чоловіків за знаком зодіаку, які стануть підкаблучниками

Часто буває, що ви знали чоловіка як сильного та самодостатнього. Але тільки він закохався і, раптом, перетворився на справжнього підкаблучника. Виявляється, у всьому винні зірки. Астрологи розповіли про чотири поєднання знаків зодіаку, при яких найсильніший чоловік повністю підкориться жінці.





Чоловік Телець та жінка Овен

Овни миттєво перетворюють супутників життя, які народилися під знаком Тельця, на рабів. Під впливом любові Тельці готові повністю підкорятися своїй половині. За лічені дні можуть змінитися до невпізнанності. Але як тільки представник знаку Телець закохається в жінку, народжену під іншим знаком зодіаку, до нього одразу повернеться мужність.

Чоловік Рак та жінка Близнюки

Близнюки здатні перетворити чоловіка-Рака на ганчірку. І хоч би як він намагався порадувати свою кохану, вона завжди буде незадоволеною. Така жінка завжди применшуватиме досягнення Рака і перетворюватиме його переваги на недоліки. Такі стосунки будуть надто токсичними для чоловіка. Він позбавиться такого ставлення, якщо зможе повірити в себе і перестане називати себе нікчемним.

Чоловік Терези та жінка Лев

Терези будуть роздмухувати полум’я Лева, а заодно, посилювати тиск. Терези намагатимуться йти на компроміс, але жінка-Лев принижуватиме чоловіка за це ще сильніше. Єдиний вихід для такого чоловіка – знайти в собі сили і піти від жінки, народженої під знаком Лева, інакше він приречений бути жертвою.

Чоловік Риби та жінка Діва

Діви вміють критикувати. Вони завжди знайдуть недоліки у романтичного чоловіка-Риби. А захоплений почуттями чоловік ще й дякуватиме коханій за такі приниження. Згодом чоловік-Риби повірить у свою нікчемність і ще сильніше цінуватиме Діву на шкоду самому собі.

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