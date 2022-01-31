Пенсії та соціальні виплати суттєво зростуть: в Мін’юсті розказали, кому скільки нарахують

Пенсії та соціальні виплати в Україні не надто високі. Дехто отримує соціальну допомогу, яка навіть не дотягує до 2000 грн. Напевно більшість таких осіб, або живуть не одні, або мають субсидію, бо самостійно оплатити комунальні послуги, купити їжу і ліки за такі кошти нереально. В Міністерстві соціальної політики запевняють — скоро стане трохи легше. З 1-го березня на всіх чекає підвищення. Доплати дорахують всім без винятку: тим хто отримує звичайну пенсію, тим хто має пільги, чи інвалідність.





Перша індексація запланована на 1 березня

Весна цьогоріч почнеться з гарних новин, адже пенсіонери отримають більші суми на свій рахунок, ніж зазвичай. Загалом індексація планується у розмірі 14%. Проте, є й фіксовані суми:

Страхові пенсії нараховані до 2019 року. Сума підвищення варію ється від 100 до 500 грн. Військовослужбовці отримають по 700 грн. доплати. Особи, які отримали інвалідність в результаті ліквідації аварії на ЧАЕС отримають мінімальну доплату у розмірі 400 грн., але загалом для цієї категорії громадян передбачено й інші доплати. Відтак, ті в кого перша група інвалідності мали б отримувати майже на 4000 більше.

Ті особи, на яких не поширюється індексація отримають по 135 грн. На 166 грн. підвищать пенсію непрацюючим пенсіонерам, які не мають повного стажу. На 300 грн. піднімуть пенсії для вікової категорії 70-75 років.

Зростуть й соціальні виплати

Що стосується виплат, то на 400 гривень зросте виплата за кожну дитину, яка виховується в багатодітній родині (було 1700 — стане 2100). На 166 грн. збільшать виплату людям з інвалідністю, яку вони мають з дитинства.

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