Прив’язка до паспорту: українцям пояснили такий крок з SIM-картами

Введення обов’язкової прив’язки сім-карт до паспортів виглядає цілком доцільною. Таке нововведення допоможе зупинити зловмисників, які використовують «одноразові» сім-карти для злочинних цілей.





Про це заявив голова ГО “Палата Апеляційних Уповноважених” Михайло Казаров.

За словами аналітика, ще у 2013 році в Україні розпочалися масові дзвінки до поліції про мінування. Анонімні загрози регулярно надходять й досі. Також почали масово з’являтися «ботоферми», які беруть участь у різних епізодах «телефонного тероризму». Держава просто зобов’язана почати діяти, більше того, це потрібно було зробити раніше. Силовики повинні отримати законний спосіб відстежувати масовий продаж сім-карток і з’ясувати, де і як зацікавлені особи без реєстрації даних могли отримати по кілька десятків сім-карток на руки.

Більше того, іноземні правоохоронці, які працюють з українськими колегами, неодноразово наголошували на тому, що вкрай небезпечно поширюватися сім-картки без реєстрації. Крім телефонного тероризму, їх можна використовувати для управління саморобними вибуховими пристроями. У руках злочинців звичайні сім-карти можуть перетворитися на небезпечну зброю, яка насамперед спрямована на звичайних громадян.

Казаров вважає, що прив’язка паспорта до сім-карт – це необхідність, яка допоможе знизити навантаження на силові відомства. Адже вони витрачають значні ресурси на обстеження об’єктів у разі повідомлень про мінування.

Експерт переконаний, що така ініціатива не має нічого поганого. Оператори на ринку стільникового зв’язку однак, так чи інакше на рівні ліцензійних умов повинні мати вичерпний інструментарій для охорони персональних даних своїх клієнтів.

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