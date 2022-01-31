Як група крові формує наш характер: корейський гороскоп

Астрологи впевнені, що характер людини формується виходячи з багатьох параметрів. І це не лише дата народження та ім’я, а ще й група крові.





Корейський гороскоп стверджує, що люди діляться на чотири типи за групами крові. Астрологи впевнені, що кожна з них – це не лише фізіологічний показник, а й важливий параметр, що впливає на характер та тип особистості.

Тип 0 (І група) – мисливці

Корейський гороскоп називає людей з І групою крові мисливцями. Вони сповнені енергії, цілеспрямовані і мають внутрішню силу. Представники цієї групи звикли покладатися лише на себе, вони тверезо мислять навіть у екстремальних ситуаціях.

Працездатність, сміливість та оптимізм дозволяють людям із першою групою крові досягати фінансового успіху в молодому віці. Однак тип 0 може страждати від зайвої прямолінійності з близькими. Найкращі партнери для них – людина з II або III групою крові.

Тип А (ІІ група) – господарі

Люди цього типу неймовірно терплячі. Вони теж старанні та працьовиті, тому не кидають справи на півдорозі. Представники цієї групи готові нескінченно облаштовувати свій будинок, щоб створити свою затишну «берлогу».

Господарі справедливі до оточуючих, хоча іноді їм важко починати нову справу. Важливе завдання для них – навчитися відпочивати та відволікатися від роботи. Найкраща компанія для них – люди з І групою крові.

Тип В (III група) – мандрівники

Представники цієї групи дуже стримані та потайливі. Вони ніколи не покажуть своїх справжніх почуттів, навіть коли емоції їх переповнюють. Незважаючи на холодність та неприступність, вони дуже творчі та вразливі.

Незважаючи на мінливість настрою, мандрівники вміють приймати рішення та шукати шляхи вирішення проблем. Їм складно на одному місці, люди цієї групи люблять жити у своєму світі мрій та фантазій. Найкращі компаньйони для них – люди з IV групою крові.

Тип АВ (IV група) – філософи

Люди з цієї групи дуже романтичні, але вони сильні лідери. Філософи вміють знаходити спільну мову з людьми, що допомагає їм у кар’єрі та особистому житті. Представники цієї групи дотепні, інтелігентні та добрі, проте їм складно приймати серйозні рішення.

Люди цього типу часто втрачають зв’язок із реальним світом, особливо коли переповнені емоціями. Від цього їхні вчинки можуть бути необдуманими. Найкраща пара для філософів – такий самий філософ.

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