Додадуть по 523 гривні: кому з пенсіонерів піднімуть пенсію двічі

У Міністерстві соціальної політики розповіли, хто із пенсіонерів може розраховувати на отримання надбавки цього року.





У 2022 році планується одразу кілька етапів підвищення пенсійних виплат. Вже на березень запланована індексація виплат. Після цього надбавку отримають військові пенсіонери. У Мінсоцполітики обіцяють, що середня надбавка становитиме близько 700 гривень.

Влада планує протягом поточного року підняти пенсії учасників бойових дій одразу в два рази. Зазначимо, що розмір виплати залежить від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Суму розраховують на підставі 25% його значення. У грудні 2021 року прожитковий мінімум зріс до 1934 гривень, у результаті надбавка становитиме 483 гривні та 50 копійок.

У липні 2022 року влада планує підвищити прожитковий мінімум для непрацездатних осіб до 2027 гривень. За підсумком надбавка зросте до 506 гривень 75 копійок. Далі буде ще одне підвищення, воно заплановане на грудень 2022 року. Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зросте до 2093 гривень, а за ним збільшиться розмір надбавки – до 523 гривень 25 копійок.

Враховуючи темпи інфляції та складну геополітичну ситуацію в країні, така надбавка не здаватиметься суттєвою. Звичайно, влада намагається регулярно підвищувати пенсійні виплати для всіх категорій населення, але вони майже невідчутні для українців.

Нагадаємо, що у 2022 році також плануються надбавки за вік у 500, 400 та 300 гривень для тих, хто досяг 80, 75 та 70 років відповідно. Доплату отримають ті, хто має необхідний мінімум страхового стажу.

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