Опубликованы цены на газ в феврале: в какой области будет дороже всего

В феврале украинские поставщики газа обновили ставки по годовым тарифам. В следующем месяце украинцы будут платить за газ в пределах 7,7 и 11,99 грн. за кубический метр. Для кого же «голубое топливо» в феврале будет самым дорогим?





Поскольку правительство запретило поставщикам газа повышать цены в рамках годовых тарифов до конца отопительного сезона, большинство предприятий решили вообще ничего не менять. Стоимость ресурса на февраль снизила только одна компания – «Эру Людям». В январе газ от этого поставщика стоил 8,1 грн за куб м. Но в феврале потребители, пользующиеся услугами компании, будут платить за куб топлива всего 7,7 грн. Сейчас это самая низкая цена в Украине.

Все остальные газопоставщики свои тарифы не изменили. Правда, большинство предприятий берут за кубический метр газа до 8 грн. Таких компаний в Украине насчитывается 38 штук.

Самые низкие ценники у «Энерджи Трейд Групп» и «Neogas» – всего 7,8 грн за куб. м. На несколько копеек дороже стоит ресурс для клиентов коммунального предприятия «Луцкводоканал» и компании «Эвода Трейд» – 7,88 грн за кубометр. Подборку самых дешевых поставщиков газа закрывают «Уманьгаз Сбыт» и «Черкассыгаз Сбыт» с ценником 7,89 грн за куб, а также предприятие «Топливэнерго», предлагающее газ потребителям по 7,9 грн за кубический метр.

Стоимость природного газа у поставщика последней надежды «Нафтогаза» составляет сейчас 7,96 грн за 1 куб м. По такой же цене предлагает горючее «Тернопольоблгаз сбыт» и винницкий «Газпостачсервис».

Меньше всего повезло жителям Стрыя. Местный поставщик «Стрыйнафтогаз» продает населению горючее по 11,99 грн за куб. В тройку самых дорогих газовых компаний попали также «Юниверс Газ» с ценником 11,4 грн, и «ТАС Энергия страны», продающая горючее по цене 11,22 грн за кубометр.

Напомним, что уже в апреле, после окончания отопительного сезона, поставщики обнародуют свои новые расценки по годовым тарифам на сезон 2022/2023 годов. Но на этот раз стоимость ресурса уже может существенно возрасти.

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