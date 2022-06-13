Євро стрімко дешевшає: курс валют на 14 червня

Після різкого падіння на 46 копійок в понеділок, у вівторок, 14 червня, європейська валюта продовжить дешевшати. Національний банк України встановив курс євро на рівні 30 гривень та 56 копійок, валюта впала в ціні на 37 копійок.





Дешевшають в ціні і інші європейські валюти. За польський злотий 14 червня проситимуть 6 гривень та 59 копійок, а за румунський лей – 6 гривень та 17 копійок.

У вівтор НБУ збереже фіксований курс долара на відмітці 29 гривень та 25 копійок.