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Євро стрімко дешевшає: курс валют на 14 червня

13.06.2022
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Після різкого падіння на 46 копійок в понеділок, у вівторок, 14 червня, європейська валюта продовжить дешевшати. Національний банк України встановив курс євро на рівні 30 гривень та 56 копійок, валюта впала в ціні на 37 копійок.

Дешевшають в ціні і інші європейські валюти. За польський злотий 14 червня проситимуть 6 гривень та 59 копійок, а за румунський лей – 6 гривень та 17 копійок.

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У вівтор НБУ збереже фіксований курс долара на відмітці 29 гривень та 25 копійок.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют 14 червня 2022

Код літерний Кількість одиниць валюти Назва валюти Офіційний курс
AUD 1 Австралійський долар 20,3673
AZN 1 Азербайджанський манат 17,2524
BYN 1 Білоруський рубль 10,6335
BGN 1 Болгарський лев 15,631
KRW 100 Вона 2,2786
HKD 1 Гонконгівський долар 3,7267
DKK 1 Данська крона 4,1081
USD 1 Долар США 29,2549
EUR 1 Євро 30,5626
EGP 1 Єгипетський фунт 1,5612
JPY 10 Єна 2,175
PLN 1 Злотий 6,5913
INR 10 Індійська рупія 3,7475
CAD 1 Канадський долар 22,7488
HRK 1 Куна 4,0638
MXN 1 Мексиканське песо 1,4396
MDL 1 Молдовський лей 1,5364
ILS 1 Новий ізраїльський шекель 8,5085
NZD 1 Новозеландський долар 18,3765
NOK 1 Норвезька крона 2,9623
ZAR 1 Ренд 1,8188
RUB 10 Російський рубль 5,1156
RON 1 Румунський лей 6,1796
IDR 1000 Рупія 1,992
SGD 1 Сінгапурський долар 21,024
XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 38,9263
KZT 100 Теньге 6,6867
TRY 1 Турецька ліра 1,6945
HUF 100 Форинт 7,6517
GBP 1 Фунт стерлінгів 35,5944
CZK 1 Чеська крона 1,2364
SEK 1 Шведська крона 2,8797
CHF 1 Швейцарський франк 29,43
CNY 1 Юань Женьміньбі 4,3429

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13.06.2022
1 хвилина на прочитання
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