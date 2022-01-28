Через два дня в Украине резко поднимут цены на пакеты в магазинах

С 1 февраля во всех торговых точках страны значительно подорожают полиэтиленовые пакеты. Ритейлеров заставят продавать их не меньше, чем по 2 грн за единицу. Сейчас же в большинстве торговых точек пластиковые пакеты клиентам предлагают по цене от 1 до 12 копеек. Таким образом их стоимость увеличится по крайней мере в 20 раз.





Такое новшество станет уже вторым шагом в процессе внедрения закона об ограничении обращения пластика в стране. Ранее, 10 декабря 2021 года, магазины и супермаркеты уже заставили установить на пакеты, которые они предлагают покупателям хотя бы минимальные цены. Эти цены Кабмин определил самостоятельно. Ритейлеры могли реализовывать пакеты из полиэтилена не дешевле, чем:

по 2 грн – пакеты без складок и ручек;

по 2,5 грн – пакеты с боковыми складками или ручками;

по 3 грн – пакеты и с ручками, и со складками.

Такие цены предусмотрены для пакетов плотнее 50 мкм. Что касается тонких пакетов, то их по новому закону изымут из обращения уже 10 марта текущего года.

Не действует закон об ограничении оборота пластика на пакеты для фасовки мяса или рыбы, круп и других сыпучих товаров, а также льда. В качестве первичной упаковки ритейлеры смогут использовать их вплоть до конца 2022 года.

Путем пошагового внедрения ограничений граждан пытаются отучить от пользования пластиком. По данным Минэкономики, один украинец в течение года использует более полутысячи полиэтиленовых пакетов. Такой показатель недопустим с точки зрения экологии. Ведь пластик разлагается более 100 лет, загрязняя окружающую среду.

После поднятия цен и полного изъятия полиэтиленовых пакетов, правительство уже планирует следующие шаги в направлении сокращения обращения пластика. В частности, вскоре в Украине могут существенно увеличить стоимость пластиковых бутылок. Новую цену будут закладывать в стоимость напитков, расфасованных в такие бутылки.

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