Стало відомо, що запропонує українцям держава замість долара та євро

Підвищення облікової ставки з 10% до 25% посилить здатність Нацбанку забезпечувати курсову стабільність та стримувати інфляційні процеси під час війни. Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів, як вдасться досягти зазначених цілей.





За словами заступника голови Нацбанку, після зростання облікової ставки Кабмін підвищить прибутковість за гривневими ОВДП. Це зробить їх привабливими для населення. А конкуренція між банками за ресурс підштовхуватиме до підвищення депозитних ставок. Це даватиме більший стимул для споживачів вибирати інструменти заощадження у гривні, а не валюті.

У результаті підвищення привабливості гривневих заощаджень зменшить тиск на валютний ринок. Громадяни отримають вигідну альтернативу конвертації готівки в іноземну валюту, і в результаті попит на неї знизиться, наголосив Миколайчук.

“Переорієнтація ж громадян на заощадження та збереження можливості НБУ утримувати курсову стабільність дозволить центробанку контролювати темпи зростання цін “, – зазначив заступник голови Нацбанку.

Також він додав, що до війни монетарна політика центробанку управляла бізнес-циклом в економіці. У періоди буму ставка підвищувалася, а періоди рецесії – знижувалася. Проте зараз ці механізми не працюють, тому що макроекономічні процеси визначаються подіями на фронті, обмеженнями в експортній логістиці тощо.