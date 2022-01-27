Є тільки одна хвороба при якій потрібен постільний режим: Комаровський шокував заявою

Що ми часто чуємо від лікарів коли захворіли? Потрібно побільше пити рідини та зберігати постільний режим. Це рекомендується і дорослим і дітям, мовляв організму потрібно менше напружуватися, щоб усі свої сили направляти на боротьбу з хворобою. Та виявляється, сучасна медицина і світові медики проти цієї старої, як світ рекомендації.





Комаровський заявив, що постільний режим навпаки шкодить організму, і провокує появу ускладнень. Мовляв відомі американські та європейські медики такої ж думки, як і він.

Тому вітчизняним медикам треба поступово відходити від застарілих порад, а пацієнтам більше цікавитися актуальною інформацією і доказовою медициною.

Лежати потрібно лише тоді, коли рухатися неможливо

Комаровський заявив, що при ГРВІ, ангінах, простудах та інших болячках не потрібно постійно лежати. Треба навпаки побільше рухатися, щоб розробляти дихальний апарат, а ще насичувати кров киснем. В протилежному випадку ви відчуваєте задишку і повний занепад сил.

Напевно кожному відомий той неприємний стан, коли після хвороби перед очима постійно з’являються чорні цятки. Щоб такого не було треба менше лежати і більше рухатися. Медик каже, що тепер навіть після складних операцій лікарі якомога швидше намагаються підняти пацієнта на ноги, та змушують його розходжуватися.

Єдина хвороба, яка дійсно потребує постільного режиму це дифтерія, а також ті випадки, коли з ліжка людина просто банально не може встати.

Також Комаровський розвінчав міф про те, що під час хвороби не можна гуляти по вулиці. Звісно, якщо на дворі -20, то краще не висовуватися, але загалом некваплива прогулянка по свіжому повітрі піде лише на користь.

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