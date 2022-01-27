Домінанти і потенційні тирани: астрологи назвали знаки Зодіаку, які обожнюють принижувати інших

Характер людини, її темперамент, бажання, звички та манера поводитися з іншими дуже багато в чому залежить від знаку Зодіаку під котрим вона народилася.





Зірки та планети мають на нас сильний вплив. Відтак, є ті хто дуже схильний до ревнощів, є люди дуже горді, сентиментальні, схильні до образ. А є й такі, які завжди намагаються утискати інших, показати свою власність. Вони підсвідомо завжди принижують, домінують, а особливо це відчувається в шлюбі. Так от, якщо ви не терпите подібних людей поруч з собою, то прочитайте серед яких знаків такі персонажі трапляються найчастіше.

Овен

Овни народжені під планетою Марс, яка є планетою руху, агресії та боротьби. Це вогняний знак і в ньому бушують всі найсильніші емоції. Овни можуть душити партнерів своїм натиском. Причому в більшості випадків вони думають, що хочуть як краще. Що мовляв вони мають більше досвіду та знань. Але їхні половинки так не думають, і в той момент просто хочуть позбутися від цього тиску і всепоглинаючого контролю.

Леви

Левами керує гаряче Сонце. Це дуже нестабільні персони, які заводяться з-пів оберту. Вони хороші друзі, але тяжкі партнери. Будувати з ними стосунки це все одно, що постійно перебувати на пороховій бочці. Не намагайтесь їх змінити, ви або доповнюєте один одного або ж розходитесь. Третього не дано.

Скорпіони

Скорпіонами теж керує Марс. Вони циніки, скептики та люди скупі на похвалу. Щоб догодити Скорпіону треба старатися не добре, а регулярно. Якщо ви готові догоджати їм постійно, то вам по дорозі. Якщо ж ні, готуйтеся до спалахів агресії, та постійних нападок.

Водолії

Водоліями керують планети Уран і Сатурн. Це вічні “жертви” і маніпулятори, які хочуть щоб їх всі жаліли, щоб почувалися їм винними. Оточуючих це дуже швидко втомлює та дратує. А ще це вперті песимісти, тому їхнім партнерам доводиться досить тяжко.

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