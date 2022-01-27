Польща здивувала українських заробітчан: у 2022 буде багато змін

Українці в дуже великій кількості і на постійній основі їздять у сусідню Польщу на роботу. Це зумовлено великим масштабом роботи та високими зарплатами.





Приміром, в місяць можна заробити до 1000 доларів, а в Україні таку роботу знайти практично нереально. Їздять і чоловіки і жінки. Працюють здебільшого на різноманітних підприємствах, весною та літом на городині, будівництві, складах тощо. У період карантину,

Польща стикнулася з браком робочої сили, адже через закриття кордонів виїжджати з України могли не всі. І у зв’язку з цим в країні ввели кілька змін, які стосуються працевлаштування іноземців та українців в тому числі.

Легально працевлаштуватися стало простіше

Раніше польські роботодавці не надто сильно прагнули брати на роботу українців, які приїхали всього лиш на місяць, два, чи навіть три. А тим паче, ніхто не хотів працевлаштовувати на такий короткий термін офіційно по договору. З кінця 2021 року все трохи змінилося. Польські компанії стали лояльнішими, і тепер приймають заробітчан практично на будь-який термін.

Серед інших змін:

Підвищення заробітної плати. Зарплати в Польщі зросли на кілька відсотків, а особливо деякі професії, як от водії. Кількість вільних вакансій збільшилась. Раніше знайти роботу було важче, а тепер вільних місць дуже багато, можна обирати з того, що не лише вигідне, а й ближче додому, чи з безкоштовним житлом. Легальна робота. Ну і все частіше українців почали працевлаштовувати легально. Це чудово в першу чергу для них, адже при нелегальній роботі є ризик бути депортованим, є ризик залишитися обманутим та без оплати праці.

Україна побоюється, чи не збільшиться потік мігрантів з такими змінами, але поки що статистика не демонструє сильних змін. Кількість заробітчан приблизно така ж, як і завжди.

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