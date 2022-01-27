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Названо п’ять причин через які пенсіонерів можуть позбавити пенсії, або й змусити повернути все отримане

27.01.2022
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Виявляється не лише замалий стаж може стати причиною того, що людина пенсійного віку не отримує пенсію. В Україні є аж п’ять причин, чому пенсіонерів можуть позбавити виплат, або й навіть змусити повернути все, що вони встигли отримати від держави.


Час від часу уповноважені органи проводять верифікацію, чи так звану перевірку громадян. І інколи в результаті такої перевірки на поверхню виходять різноманітні факти про ту чи іншу людину, які вона навмисно приховувала, а інколи й не навмисно.

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Відтак згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове пенсійне страхування” позбавити пенсії можуть у кількох випадках.

Всього є п’ять причин

  1. Пенсію можуть забрати, якщо при її оформленні була помилка в прізвищі, чи імені пенсіонера. Це така похибка, яку можна допустити й випадково, але коштуватиме вона дуже дорого.
  2. Отримання пенсії за фальшивими документами. Це вже серйозне порушення законодавства і навряд чи людина вчинила подібне випадково. Особі загрожує не лише позбавлення виплат, а й позбавлення волі. А ще всі кошти отримані від державі можуть змусити повернути.
  3. Особа деякий час проживала закордоном. Тобто на цей період вона/він можуть не отримувати виплат, щоправда це випадки, які розглядаються в індивідуальному порядку.
  4. Пенсіонер є мігрантом.
  5. Пенсіонер не отримує пенсію понад 6 місяців.

Якщо ж пенсію припинили виплачувати, розібратися в чому справа можна прийшовши у Пенсійний фонд за місцем проживання. Зазвичай після з’ясування всіх обставин пенсію можуть поновити протягом 10 робочих днів. Якщо було виявлено порушення законодавства, то справу можуть передати в суд.

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27.01.2022
1 хвилина на прочитання

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