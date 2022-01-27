В Украине вдвое подорожали популярные овощи: и это не конец

Стоимость наиболее популярных в Украине продуктов питания за последний год существенно выросла. В частности, борщевой набор подорожал более чем вдвое. Но эксперты продовольственного рынка предупреждают: это еще не конец. В 2022 году некоторые продукты станут для украинцев настоящей роскошью.





В настоящее время в Украине наблюдается тенденция к удорожанию почти всех продуктов питания. Но что хуже всего, в ближайшее время эта тенденция будет только усиливаться. Как отметила эксперт по ценообразованию Института аграрной экономики Инна Сало, даже некоторые овощи для приготовления борща скоро станут украинцам не по карману.

«По состоянию на сегодняшний день цена борщевого набора более чем на 100% выше, чем его стоимость в январе 2021-го», – сообщила ученая.

Конечно же, не все продукты подорожали одинаково. К примеру картофель прибавил в цене только 1%, а морковь – 11%. В то же время стоимость репчатого лука выросла на 26%, а капусты – и вовсе на 54%.

Между тем, цена свинины, которую чаще всего используют для приготовления борща, с начала прошлого года увеличилась лишь на 7%. А вот за сало украинцы сейчас вынуждены платить на 20% больше, чем зимой 2021 года.

Дорогим удовольствием для граждан стало и мясо птицы. Оно за год успело подорожать более чем на четверть.

Значительно повлияла на формирование новой стоимости борщевого набора и цена подсолнечного масла. Из-за уменьшения объемов производства этого продукта его стоимость во всем мире начала стремительно расти. В Украине же самый популярный экспортный товар прибавил в цене 85%.

Подорожал и ряд других продуктов. Почти на 28% увеличился ценник на гречку, ячневая крупа прибавила в стоимости 21,7%, а пшено теперь стоит на 5% больше, чем в прошлом году.

Но согласно прогнозу Института аграрной экономики, статистика за последний год покажется нам шуткой по сравнению с дальнейшим удорожанием продовольственных товаров. Уже в первом квартале 2022-го супермаркеты удивят нас новыми ценниками. И этот сюрприз будет не из приятных.

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