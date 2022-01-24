Из-за новой реформы с зарплат украинцев могут снимать больше налогов: эксперт

Запланированная правительством реформа, объединяющая налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос и военный сбор в одну ставку, может существенно уменьшить доходы украинцев. Даже несмотря на то, что в Кабинете министров собираются впоследствии снизить такой суммарный налог с 30 до 25%, не спасет граждан от дополнительных поборов.





Дело в том, что со своей зарплаты украинцы платят только НДФЛ и военный сбор в размере 18% и 1,5% соответственно. ЕСВ в размере 22% за своего работника оплачивает работодатель. Если же все три ставки объединят в одну, налог будет платить, скорее всего, именно работник со своего оклада. Таким образом, из зарплаты украинцев будут вычислять дополнительные 10,5%.

Как отметила бухгалтер-эксперт Татьяна Шеремет, такой шаг вместо того, чтобы упростить налоговую систему, может процент «тенизации» рынка труда. То есть граждане будут отдавать предпочтение неофициальной работе с зарплатой в конверте. Ведь далеко не каждый сотрудник сможет отдавать треть своего дохода в государственную казну.

«В таком случае компаниям, дабы не лишиться своих работников, придется повысить зарплату на 10%. Для некоторых предприятий это может оказаться настоящей катастрофой», – комментирует эксперт.

Кроме того, Татьяна Шеремет напомнила, что ЕСВ и НДФЛ, кроме зарплаты, применяются и к дополнительным благам, предоставленным работодателем, даже если они являют собой товар или услугу.

«Если взыскание в размере 30% будут применять и к дополнительным благам, страшно даже представить, сколько работник будет тратить за одну командировку. Чуть ли не целый оклад», – отмечает бухгалтер.

Тем не менее есть в налоговой реформе и очевидные преимущества. Замена трех налогов одной ставкой существенно упростит для компаний бухгалтерский учет и ведение отчетности. Но в целом в нововведении эксперт Татьяна Шеремет пока видит больше минусов, чем плюсов.

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