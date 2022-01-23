Дата народження може впливати на фінансове благополуччя: астрологи розповіли, кому пощастило

Астрологи розповіли, кому пощастило з датою народження, котра може впливати на фінансовий добробут.





Час, дата, місце народження можуть істотно впливати на долю людини. Поки багатьом доводиться багато й важко працювати чи боротися заради успіху, іншим все неначе з неба падає.

За твердженням астрологів, дата народження безпосередньо впливає на фінансовий успіх людини. Давайте дізнаємось, чи пощастило саме Вам.

Найбільше шансів розбагатіти, кажуть астрологи, у людей, котрі народилися 3, 12, 21 або 30 числа, оскільки число їх долі 3. Це число вважається дуже сприятливим. Ті, хто народився в названі дати, роблять кар’єрні успіхи, й отримують достатньо грошей для здійснення власних бажань.

Вони гарні лідери, мають сильний характер, й це веде до успіху в роботі чи у власній справі. Вони так віддані роботі, стають прикладом для інших, й отримують визнання. До того ж вони нетерпимі до несправедливості, поважають старших, й мають хист добрих порадників.

Які цифри найвдаліші для всіх знаків зодіаку

Астрологи стверджують, що кожен знак зодіаку має шанси на успіх, але для його досягнення важливо знати свої “магічні” цифри й використовувати їх. Вони можуть означати або дату, яка буде “переломною”, або мати інше важливе значення.

Магічні числа, для різних знаків:

Водолій – 1, 11, 17.

Риби –16, 20, 36.

Овен – 45 й 54

Тілець – 7, 12, 35.

Близнюки – 66, 88

Рак – 7,9, 63

Лев – 68, 86 й 48

Діва – 98, 89, та 72.

Терези – 7, 11, 77

Скорпіон – 10, 13, 100.

Стрілець – 4 й 14.

Козоріг – 5, 18, 45.

А от стосовно подробиць, що саме означають названі цифри та як ними користуватися, то, мабуть, вже треба звертатися до фахівця, зокрема й через те, що навряд чи бувають універсальні рецепти, все суто індивідуально.

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