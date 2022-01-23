Дата народження може впливати на фінансове благополуччя: астрологи розповіли, кому пощастило
Астрологи розповіли, кому пощастило з датою народження, котра може впливати на фінансовий добробут.
Час, дата, місце народження можуть істотно впливати на долю людини. Поки багатьом доводиться багато й важко працювати чи боротися заради успіху, іншим все неначе з неба падає.
За твердженням астрологів, дата народження безпосередньо впливає на фінансовий успіх людини. Давайте дізнаємось, чи пощастило саме Вам.
Найбільше шансів розбагатіти, кажуть астрологи, у людей, котрі народилися 3, 12, 21 або 30 числа, оскільки число їх долі 3. Це число вважається дуже сприятливим. Ті, хто народився в названі дати, роблять кар’єрні успіхи, й отримують достатньо грошей для здійснення власних бажань.
Вони гарні лідери, мають сильний характер, й це веде до успіху в роботі чи у власній справі. Вони так віддані роботі, стають прикладом для інших, й отримують визнання. До того ж вони нетерпимі до несправедливості, поважають старших, й мають хист добрих порадників.
Які цифри найвдаліші для всіх знаків зодіаку
Астрологи стверджують, що кожен знак зодіаку має шанси на успіх, але для його досягнення важливо знати свої “магічні” цифри й використовувати їх. Вони можуть означати або дату, яка буде “переломною”, або мати інше важливе значення.
Магічні числа, для різних знаків:
Водолій – 1, 11, 17.
Риби –16, 20, 36.
Овен – 45 й 54
Тілець – 7, 12, 35.
Близнюки – 66, 88
Рак – 7,9, 63
Лев – 68, 86 й 48
Діва – 98, 89, та 72.
Терези – 7, 11, 77
Скорпіон – 10, 13, 100.
Стрілець – 4 й 14.
Козоріг – 5, 18, 45.
А от стосовно подробиць, що саме означають названі цифри та як ними користуватися, то, мабуть, вже треба звертатися до фахівця, зокрема й через те, що навряд чи бувають універсальні рецепти, все суто індивідуально.