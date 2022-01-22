Популярний український банк масово блокує карти та не віддає гроші: що відбувається

Відразу кілька клієнтів популярного Monobank поскаржилися на раптову відмову в обслуговуванні. При цьому їм не дають забрати зі свого рахунку великі суми.





Вже колишні клієнти банку залишили відгуки на популярному фінансовому форумі Мінфін.

Перший постраждалий розповів, що на його рахунку було 83 тисячі гривень. Монобанк заблокував його картку та відмовив у подальшому обслуговуванні.

У свою чергу, банк не дає зрозумілих пояснень. В Monobank сказали, що вони залишають за собою право відмовляти в обслуговуванні в односторонньому порядку, і про що повідомляють у договорі.

Українець стверджує, що вже написав шість заяв. Їх розглядають і досі. Жодних конкретних відповідей колишній клієнт банку так і не отримав. Складається враження, що ніхто нічого не робить і ніхто не збирається повертати гроші.

Схожа проблема виникла й в іншого користувача Monobank. На його карті заблокували 68 тисяч гривень. При цьому він без проблем користувався банком упродовж двох років.

Чоловік стверджує, що у нього не було жодних проблем із кредитами, навіть більше, у нього був депозит в Monobank. Йому, як і в попередньому випадку, сказали написати заяву на повернення коштів. Але навіть за тиждень ситуація не владналася. А банк все повторює, що залишає за собою право відмовляти в обслуговуванні без пояснення причин.

Можливо справа у фінансовому моніторингу

Раніше повідомлялося, що в Україні посилено контролюватимуть карти українців і блокуватимуть усі підозрілі операції.

Правило поширюється на всі українські банки. Вони можуть блокувати підозрілі платежі, зокрема, кілька транзакцій по 5 тисяч гривень за один день. Також особливому контролю піддають усі анонімні операції.

Точні причини блокування карток обох чоловіків так і залишаються невідомими. У будь-якому випадку їм зобов’язані повернути власні кошти, якщо у них немає заборгованості за кредитами перед Monobank.

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