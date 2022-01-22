Однозначно будуть зраджувати: астрологи назвали найбільших любителів “ходити наліво”

Дуже багато людей в своєму житті зустрічалися зі зрадами. Це боляче, неприємно, це похитує самооцінку, а декого вганяє в депресію. Є чоловіки та жінки, які в силу свого характеру, чи то лібідо і темпераменту, просто не можуть втриматися від походів “наліво”.





Дехто це вдало маскує багато років, інших ловлять на гарячому. Більшість людей, віддали б все за те, щоб зустріти дійсно вірного партнера. То може варто довіритись зіркам? Перш ніж закохуватися в ці знаки, добряче подумайте, адже саме з ними ви можете стати жертвами любовного трикутника.

Діва

Діви полюбляють інтрижки, романи, стан коли “метелики в животі”. Ці емоції Діви нерідко шукають на стороні, а особливо, якщо з партнером вони вже давно і пристрасть стихла. Щоправда є один плюс, Діви дуже цінують свою репутацію, тому будуть сильно думати і все зважувати перш ніж погодитися на зраду.

Стрільці

Це дуже пристрасні люди, які точно не втримаються від швидкоплинної інтрижки. Стрільці зрадять при першій хорошій можливості, тому їхнім партнерам варто бути на сторожі і завжди про це пам’ятати.

Козер іг

Дуже неоднозначний знак. Все залежить від того, які почуття в Козерога будуть до його партнера. Якщо щире кохання, то зради не буде. Якщо ж просто комфортне спільне проживання та прив’язаність, то зраджуватимуть Козероги частенько.

Водолії

Схильні до зради, але лише під певним тиском. Тобто, якщо довго не прислухатися до них в ліжку. Наприклад, Водолій не отримує задоволення від сексу так як його партнер, але останній не хоче нічого міняти. Рано чи пізно терпець увірветься, і Водолій знайде те, що йому потрібно на стороні.

Якщо ж хочете партнера, який зберігатиме вам вірність протягом усього періоду стосунків, то обирайте Тельців, Раків, Овнів або Риб. Це найбільш вірні. Всі інші схильні до грішків.

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