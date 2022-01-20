Государство отпускает поводок: украинцам обещают новые тарифы на газ уже с весны

После завершения отопительного сезона украинцев ждут не лучшие времена. Власти прекратят контролировать тарифы и искусственно занижать цену на главный энергоресурс. Поэтому уже с 1 апреля, несмотря на выключенные батареи, платежки ощутимо потяжелеют.





Отсутствие контроля над газовыми тарифами приведет также к резкому удорожанию горячей воды, которая, в отличие от отопления, необходима украинцам в течение всего года. И это еще не последняя новость, способная удивить нас весной.

С 1 апреля 2022 года вступят в силу следующие правила:

теплокоммунэнерго позволят повысить цены на отопление и горячую воду;

контроль за тарифами перейдет к органам местной власти;

чиновников обяжут выделять деньги из местного бюджета для обеспечения работы ТКЭ, если они откажутся повышать тарифы;

все газопоставщики должны будут разработать фиксированные годовые тарифы;

украинцев принудительно переведут на годовые цены за топливо.

Какой будет новая годовая цена на газ?

Согласно принципу формирования годового тарифа, ставка за кубический метр «голубого топлива» может превысить его реальную цену даже на 50%. К примеру, в 2020 году компания «Нафтогаз» предлагала своим клиентам годовую ставку за 1 куб. метр газа на уровне 4,7 грн. В то время как месячная цена поставщика составляла 3,2 грн. за куб.

Как работает годовой тариф:

летом газ стоит дороже;

зимой потребитель платит фиксированную цену за ресурс, несмотря на его сезонное удорожание;

оплата производится ежемесячно равными частями, независимо от сезона;

потребитель самостоятельно выбирает, сколько газа бронировать на год.

Таким образом годовой тариф более выгоден, чем месячный. Однако, когда власти отпустят цены на газ в свободный полет, новая годовая ставка может шокировать украинцев. Если Кабмин таки снимет ограничения касательно максимальной стоимости ресурса, летом заплатим столько же, сколько сейчас при включенных батареях.

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