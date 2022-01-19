Закриваємось від усіх: китайський гороскоп на середу, 19 січня

До чого рекомендує готуватися китайська система «Восьми ієрогліфів долі» у середу, 19 січня?





У середу захочеться когось побити. Робити цього не варто. День буде сповнений невизначеності, нервів та емоцій. Знаючи про це заздалегідь, не йдіть на поводу своєї темної сутності, стримуйте емоційні пориви і настане щастя.

Якщо стримуватися не виходить, дивіться поради на вівторок 18 січня, закриваємось від усіх та із задоволенням займаємося повсякденними справами. Для емоційного розрядження можна отримати порцію прекрасного. Сходіть у театр/на концерт/на виставку, подивіться добрий фільм чи улюблений серіал.

Не плануйте на середу важливих справ та екстремальних розваг. Влаштовувати весілля та вирушати у подорож точно не варто.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿