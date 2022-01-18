Кто первый: отключать от газа могут уже в феврале

По результатам совещания, которое на днях было организовано Кабинетом министров Украины, Минэнерго поручили подготовить график поставок газа бытовым потребителям. Помогать в сборе данных профильному министерству будут облгазы и компания «Нафтогаз».





План поставок энергетики теперь будут готовить ежедневно. Но в трактовке некоторых экспертов за этой инициативой кроется намерение сократить объемы использования природного газа населением.

Заместитель главы парламента по вопросам энергетики и комуслуг Алексей Кучеренко, ознакомившись с протоколом совещания, предположил, что под «планом поставок» чиновники имели в виду не что иное, как график ограничения потребления ресурса.

«Газа в хранилищах нам уже не хватает. В последние три дня пришлось отобрать из трубы более 30 миллионов кубов. Это может сыграть на руку «Газпрому», и очень плохо закончиться для Украины. Так что потребителей понемногу готовят к ограничениям. Но в первую очередь, экономить будут на объектах промышленности», – отметил Кучеренко.

Депутат объяснил свою версию об урезании поставок предприятиям одним из пунктов протокола судьбоносного заседания Кабмина. В нем члены правительства подчеркивали необходимость проведения совместных встреч с энергокомпаниями и отечественными предприятиями до 12 января текущего года. Переговоры имели своей целью урегулирования поставок газа до конца отопительного сезона. То есть с промышленниками собирались обсудить план экономии или даже временного прекращения поставок энергоресурса в случае возникновения такой необходимости.

Подтверждает версию Кучеренко и независимый энергоэксперт Валентин Землянский. Он считает, что экономить газ в Украине начнут уже с февраля.

«Последний месяц зимы принесет похолодание до -15 градусов. При такой температуре суточное потребление составляет не менее 160 миллионов кубов в сутки. В то время как запасы в отечественных хранилищах вместе с собственной добычей позволяют использовать не более 145 кубов. То есть сейчас энергетики, по сути, решают, кого из предпринимателей отключать от газа первым», – резюмировал Землянский.

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