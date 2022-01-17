Складено рейтинг кращих програм для заміни обличчя в 2022 році

Бачили фотографії, на яких люди «помінялися» обличчями? Бажаєте так само? Все, що потрібно – селфі та програма для Android або iPhone.





Мобільні редактори обросли необмеженими можливостями. Крім звичної корекції кольору в них пропонуються функції для дивовижних метаморфоз, наприклад, для обміну обличчями. У десктопному Photoshop така процедура зажадала б не менше десятка кроків, а на мобільному телефоні все набагато простіше та швидше.

Face Swap Live

Під час встановлення Face Swap Live запитує доступ до пам’яті телефону. Це необхідно для імпорту раніше зроблених фотографій. Щоправда, й у самому додатку є досить непогана бібліотека облич знаменитостей, де можна потренуватися. Так що для початку від вас знадобиться лише селфі або фото друга.

Точність ефекту не надто висока. Артефакти по краях облич видають те, що заміна проводилася в автоматичному режимі, і поправити їх, на жаль, засобами цього додатка не вийде.

Face Swap Live вміє записувати відео із застосуванням ефекту Face Swap у режимі реального часу, а така функція зустрічається нечасто.

Для iOS передбачена безкоштовна версія Face Swap Live Lite.

Face Swap Booth

Ця програма містить багатий набір інструментів для маніпуляцій із фотографіями. Щоправда, автоматичного розпізнавання тут немає. Заміна обличчя проходить вручну в кілька етапів, але в цьому і плюс: так у користувача набагато більше можливостей для управління ефектом.

Face Swap Booth дозволяє міняти місцями не просто обличчя цілком, а лише окремі риси, наприклад очі, ніс або губи. Також не обов’язково завантажувати другу фотографію з галереї телефону: у самому додатку можна вибрати знімок якоїсь знаменитості та тренуватися на ній.

За кількістю фотографії чи облич обмежень немає. Програму можна використовувати для групових знімків.

Заміна обличчя – це складний вид монтажу. Він не завжди відбувається ідеально, але в Face Swap Booth є кілька корисних утиліт для виправлення помилок, так що при правильному підході результат буде набагато правдоподібнішим, ніж у додатках з автоматичною заміною.

Reface

А як щодо відео у високій якості? Спробуйте Reface. Аналог йому підібрати важко. Всього одне селфі – і ви зможете перетворитися на будь-кого, хоч на ведучого новин на провідному телеканалі.

Бібліотека Reface постійно поповнюється свіжими GIF-ками та відео. Оформивши підписку, можна видалити з відео водяні знаки, позбутися реклами та розблокувати необмежений доступ до каталогу файлів.

Snapchat

Snapchat був першою програмою, де з’явилася функція заміни обличчя. Згодом розробники її вдосконалили та доповнили можливістю підставляти своє обличчя на відео. Потрібний фільтр називається Face Swap, його можна знайти за допомогою рядка пошуку.

Знадобиться друга фотографія – людини чи тварини, вона імпортується із галереї. Натискання кнопки спуску створює фотографію, утримання – записує відео. Готовий файл можна надіслати друзям у програмі або завантажити в пам’ять телефону.

Instagram

Instagram швидко переймає цікаві фішки з інших програм. Зміна обличчя цієї долі не уникла. Якщо ви не знаєте, як замінити обличчя на фотографії в Instagram, дотримуйтесь інструкцій нижче.

Відкрийте свій профіль.

Натисніть + у верхньому правому куті та виберіть режим створення історії.

Запустіть камеру.

Перейдіть до списку фільтрів.

Знайдіть FaceSwap.

Натисніть “використати зараз”.

Похибки при монтажі можуть бути помітними, але варто спробувати хоча б тому, що Instagram напевно вже встановлений на вашому телефоні. Результат відразу буде видно вашим друзям та підписникам, і це непоганий спосіб урізноманітнити свою активність у додатку.

Faceover

З усіх перелічених варіантів Faceover найбільше схожий на повноцінний редактор фотографій. У ньому є інструменти для детального опрацювання зображень. Також доступні функції зміни розміру та якості фотографії, можливість завантажувати декілька фотографій.

Обмін обличчями здійснюється шляхом виділення потрібної області на одній фотографії та копіювання на іншу.

Платна версія хороша тим, що в ній немає реклами і відкриті преміум-функції. Але все це доступно лише користувачам iPhone та iPad.

Banuba

Функціонал Banuba не обмежується лише однією заміною облич. У ньому багато кумедних фільтрів, які обов’язково захочеться спробувати на своїх селфі.

Розробники добре попрацювали над точністю ефекту. Похибок мало, а ті, що є, не кидаються в очі.

На окрему увагу заслуговують ефекти для відео: інтерактивні маски, зміна голосу та багато іншого.

Висновок

Одна річ – помінятися обличчями з другом та посміятися над результатом. Інша – навмисно створювати відеоролики deepfake, які вводять інших людей в оману (нехай навіть заради жарту).