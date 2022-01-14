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Android 13: перший погляд на нову ОС

14.01.2022
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Незважаючи на те, що більшість смартфонів ще не оновилися до Android 12, ми вже знаємо основні нововведення у наступному поколінні «зеленого робота». Нижче огляд всіх відомих фішок, які з’являться в 13-й версії ОС.


Android 13, який у Google називають Tiramisu , отримає функцію Media EEE. Вона потрібна для швидкого обміну файлами між пристроями, що знаходяться поруч один з одним. Технологія функціонуватиме за допомогою Bluetooth та Wi-Fi Direct.

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Media EEE

У новій версії ОС пуш-повідомлення за замовчуванням вимкнено. Перед першою відправкою програми будуть запитувати користувача – чи можна надсилати їм повідомлення. Нагадаємо, що у поточних версіях Android пуші включені за дефолтом.

Враховуючи популярність QR-кодів, логічним виглядає рішення Google додати інструмент для їхнього розпізнавання в стандартну камеру. Сканувати QR-код можна прямо з екрана блокування.

Android 13

Для покращення автономної роботи Google впровадили в Android 13 функції PhantomProcessKiller та TARE. Вони моніторять споживання ресурсів програмами і у разі занадто великого навантаження можуть заморозити, обмежити або вивантажити їх з пам’яті.

Технологія UWB (Ultra-wide band), що використовується на iPhone у програмі Локатор, після 13-го оновлення з’явиться і на Android-пристроях. Вона значно розширить функціонал багатьох додатків: можна буде знайти смартфон з точністю до сантиметра або почати керувати гаджетом розумного будинку просто направивши на нього телефон.

Бездротові навушники споживатимуть менше заряду батареї. Для цього Android 13 впровадять Bluetooth Low-Energy Audio. Якість звуку при цьому залишиться без змін. Також функція дозволить підключати до смарту кілька бездротових колонок або навушників. Інше нововведення дозволить регулювати гучність звуку для кожного пристрою окремо.

Android 13

У новій версії можна буде вимкнути функцію виклику голосового помічника Google після довгого натискання кнопки домашньої сторінки, а на екрані блокування з’явиться можливість змінити вигляд годинника. Можна буде зробити його менше чи більше.

Також на екран блокування Android 13 додадуть опцію вибору облікового запису, для кожного з яких буде передбачений свій робочий стіл.

Google прокачує функцію підстроювання теми оформлення під встановлені шпалери. У системі з’явиться відразу чотири індивідуальні стилі, які динамічно змінюватимуться під основний колір заставки. Ось як це виглядає на скріншотах:

І це не всі зміни, які принесе Android 13. Напевно, на релізі їх буде ще більше.

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14.01.2022
1 хвилина на прочитання

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