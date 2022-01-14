Android 13: перший погляд на нову ОС

Незважаючи на те, що більшість смартфонів ще не оновилися до Android 12, ми вже знаємо основні нововведення у наступному поколінні «зеленого робота». Нижче огляд всіх відомих фішок, які з’являться в 13-й версії ОС.





Android 13, який у Google називають Tiramisu , отримає функцію Media EEE. Вона потрібна для швидкого обміну файлами між пристроями, що знаходяться поруч один з одним. Технологія функціонуватиме за допомогою Bluetooth та Wi-Fi Direct.

У новій версії ОС пуш-повідомлення за замовчуванням вимкнено. Перед першою відправкою програми будуть запитувати користувача – чи можна надсилати їм повідомлення. Нагадаємо, що у поточних версіях Android пуші включені за дефолтом.

Враховуючи популярність QR-кодів, логічним виглядає рішення Google додати інструмент для їхнього розпізнавання в стандартну камеру. Сканувати QR-код можна прямо з екрана блокування.

Для покращення автономної роботи Google впровадили в Android 13 функції PhantomProcessKiller та TARE. Вони моніторять споживання ресурсів програмами і у разі занадто великого навантаження можуть заморозити, обмежити або вивантажити їх з пам’яті.

Технологія UWB (Ultra-wide band), що використовується на iPhone у програмі Локатор, після 13-го оновлення з’явиться і на Android-пристроях. Вона значно розширить функціонал багатьох додатків: можна буде знайти смартфон з точністю до сантиметра або почати керувати гаджетом розумного будинку просто направивши на нього телефон.

Бездротові навушники споживатимуть менше заряду батареї. Для цього Android 13 впровадять Bluetooth Low-Energy Audio. Якість звуку при цьому залишиться без змін. Також функція дозволить підключати до смарту кілька бездротових колонок або навушників. Інше нововведення дозволить регулювати гучність звуку для кожного пристрою окремо.

У новій версії можна буде вимкнути функцію виклику голосового помічника Google після довгого натискання кнопки домашньої сторінки, а на екрані блокування з’явиться можливість змінити вигляд годинника. Можна буде зробити його менше чи більше.

Також на екран блокування Android 13 додадуть опцію вибору облікового запису, для кожного з яких буде передбачений свій робочий стіл.

Google прокачує функцію підстроювання теми оформлення під встановлені шпалери. У системі з’явиться відразу чотири індивідуальні стилі, які динамічно змінюватимуться під основний колір заставки. Ось як це виглядає на скріншотах:

І це не всі зміни, які принесе Android 13. Напевно, на релізі їх буде ще більше.