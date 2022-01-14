Втратила телефон і отримала купу кредитів: як не стати жертвою шахраїв

На ім’я жінки оформили кілька кредитів на загальну суму понад 10 тисяч гривень.





Жителька Львова дізналася, що на її ім’я оформили кредити завдяки сповіщенням «Дія». Жінка одразу ж написала заяву до поліції і зараз намагається анулювати кредити.

Своєю історією Ірина, так звати постраждалу, поділилася на особистій сторінці у фейсбук.

Подробиці події

У Львові жінка загубила телефон. Потім вона звернулася до свого оператора зв’язку, щоб відновити номер. Одразу після цього стало відомо, що на неї оформили кілька кредитів. Ірина негайно звернулася до поліції та організацій, які видали кредит на її ім’я. Наразі постраждала вимагає ануляції кредитів.

Втрату телефону мешканка Львова помітила 6 січня близько 13 години. Вже о 14.08 жінка відновила номер телефону і прив’язала його до паспорта. Тобто лише за годину шахрай умудрився оформити кілька кредитів і якби не повідомлення від «Дія» про запит кредитної історії, вона б так і не дізналася про факт шахрайства.

Поки Ірина писала заяву в поліції, на неї було оформлено вже два кредити на суму 6200 гривень. На цьому історія не закінчилася, загалом на жінку оформили кредитів на суму понад 10 000 гривень.

Ануляція кредитів

Постраждала звернулася до організацій, що видавали кредити, оскільки їх взяли на ім’я жінки. Компанія Moneyveo зреагувала майже миттєво та вже задовольнила позов жінки про ануляцію кредиту. А дві інші фінансові установи поки не визнають факту шахрайства.

У поліції попереджають, щоб не стати жертвою шахраїв, встановлюйте на смартфон пароль, а краще розблокування за відбитком пальця або розпізнаванням обличчя. Так шахраї не отримають доступу до девайсу. А щоб вони не скористалися сім-картою, обов’язково встановіть PIN-код.