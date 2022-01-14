Украли 1,3 миллиона гривен при обмене валют: как семья из Киева осталась без денег
Супружеская пара из Киева стала жертвой мошенников во время операции по обмену валют. Вместо настоящих денег, мошенники подсунули им сувенирные банкноты.
Ситуация произошла 11 января в Днепровском районе Киева на улице Регенераторской. «Обмен» валют происходил в салоне автомобиля, на котором приехали мошенники.
Киевлянин и его жена, обоим около 30 лет, планировали обменять доллары на гривны. Мужчина нашел в сети Интернет сервис обмена валют, который предлагал выгодные условия. Пострадавший сам связался с этим человеком. Они договорились о встрече возле фитнесс клуба Sport Life на улице Регенераторской. Меняла предупредил, что он подъедет на машине и даже назвал номерной знак.
Днем в оговоренное время подъехал автомобиль. Семейная пара без раздумий и подозрений села в авто, чтобы обменять 49 тысяч долларов на гривны. Они планировали получить 1 миллион 350 тысяч гривен. В машине находилось двое: мужчина за рулем и женщина на пассажирском сидении рядом с ним.
Они отдали доллары женщине, она их пересчитала и передала супружеской паре пачки гривен в банковской упаковке. Супруги еще не подозревали, что их обманули, поэтому довольные выгодной сделкой вышли из авто и поспешили в банк.
Лишь в отделении банка, где они хотели внести деньги на покупку квартиры, обнаружилось, что все банкноты фальшивые. На каждой купюре была надпись о том, что это сувенирная продукция, которая не может быть платежным средством.
Теперь мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Но это если их найдут.
По словам полицейских, большинство жертв в подобных схем сами находят обменники на сайтах, где частные лица предлагают выгодно обменять валюту.
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