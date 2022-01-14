Вкрали 1,3 мільйона гривень при обміні валют: як сім’я з Києва залишилася без грошей

Подружня пара з Києва стала жертвою шахраїв під час операції з обміну валют. Замість справжніх грошей шахраї підсунули їм сувенірні банкноти.





Ситуація сталася 11 січня у Дніпровському районі Києва на вулиці Регенераторській. “Обмін” валют відбувався в салоні автомобіля, на якому приїхали шахраї.

Киянин та його дружина, обом близько 30 років, планували обміняти долари на гривні. Чоловік знайшов у мережі Інтернет сервіс обміну валют, який пропонував вигідні умови. Потерпілий сам зв’язався із цією людиною. Вони домовилися про зустріч біля фітнес клубу Sport Life на вулиці Регенераторській. Міняло попередив, що він під’їде машиною і навіть назвав номерний знак.

Вдень в обумовлений час під’їхав автомобіль. Сімейна пара без роздумів та підозр сіла до авто, щоб обміняти 49 тисяч доларів на гривні. Вони планували одержати 1 мільйон 350 тисяч гривень. У машині було двоє: чоловік за кермом і жінка на пасажирському сидінні поряд з ним.

Вони віддали долари жінці, вона їх перерахувала та передала подружній парі пачки гривень у банківській упаковці. Подружжя ще не підозрювало, що їх обдурили, тому задоволені вигідною угодою вийшли з авто та поспішили до банку.

Лише у відділенні банку, де вони хотіли внести гроші на покупку квартири, виявилося, що всі банкноти є фальшивими. На кожній купюрі був напис, який зазначав, що це сувенірна продукція, яка не може бути платіжним засобом.

Наразі шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Але це якщо їх знайдуть.

За словами поліцейських, більшість жертв у подібних схемах самі знаходять обмінники на сайтах, де приватні особи пропонують вигідно обміняти валюту.