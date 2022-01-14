В Україні субсидії будуть нараховувати на карту: що відомо

Незабаром в Україні може стартувати нова програма, що працюватиме за аналогією із «є-Підтримка». Вона буде спрямована на допомогу громадянам з оплатою комунальних рахунків. Революційний сервіс вже отримав назву «є-Субсидія».





У Офісі президента поділилися деякими деталями проекту. Так само як і в «є-Підтримка», у «є-Субсидія» буде окрема віртуальна картка, на яку нараховуватиметься певна сума допомоги. Причому витратити ці гроші можна буде лише на оплату комуналки.

«Програму «є-Підтримка» ми збираємося активно розвивати. Спершу доведемо до ладу механізм здійснення платежів. А далі займемося врегулюванням питання із субсидіями. А чому б не запустити сервіс «є-Субсидія»?», – зазначив Ростислав Шурма, заступник очільника Офісу президента.

Завдяки прив’язці нової субсидійної програми до застосунку «Дія», відбуватиметься автоматична верифікація кожного отримувача. Це значно спростить механізм надання допомоги, а також убезпечить систему від шахрайства.

За словами посадовця, автоматичне отримання субсидії – це лише один з напрямків розширення сервісу «є-Підтримка». У Мінцифрі наразі планують запуск ще близько десятка аналогічних продуктів, які розвиватимуть паралельно.

Зокрема нещодавно Офіс президента оприлюднив ініціативу щодо впровадження в Україні продуктових карток. Система працюватиме за аналогією з американською програмою «food stamps». Малозабезпечені громадяни, пенсіонери та багатодітні родини отримуватимуть певну суму коштів на карту. Ці гроші вони зможуть витрати виключно на продукти харчування.

Обдурити систему буде неможливо, адже продуктові картки прив’яжуть до державного додатку «Дія». Тож стороння особа просто не зможе скористатися цими грішми, чи викрасти їх у законного власника. Однак питання впровадження талонів на їжу поки що розглядають лише як один з вірогідних варіантів надання допомоги населенню. Втілити цю ідею в життя влада збирається лише у випадку стрімкого росту інфляції.