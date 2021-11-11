Курити стане дорого: в Україні перерахують ціну на цигарки

Незабаром в Україні суттєво здорожчають цигарки. Вже із січня 2022 року за кожну пачку українцям доведеться платити принаймні на 8 грн більше, ніж зараз. Причиною цінового зростання стане 20-відсоткове підвищення акцизу на тютюнові вироби. Для українців це означатиме фактично збільшення мінімальної вартості пачки цигарок до 50 грн.





Підвищення вартості підакцизної продукції передбачене взятими Україною зобов’язаннями перед Європейським союзом. У країнах Європи мінімальний акциз на тютюнові вироби складає 90 євро на 1 тисячу цигарок. Натомість в Україні він заледве сягає 50 євро.

Здорожчання тютюнових виробів в Україні перш за все сприятиме боротьбі із контрабандою цигарок. Адже шалена різниця у цінах на цей товар в Україні та країнах ЄС дає можливість заробити нечистим на руку торговцям. Тим часом вітчизняний ринок страждає від величезної кількості фальсифікату.

Найчастіше контрабандисти у своїй діяльності використовують точки безмитної торгівлі, які знаходяться у пропускних пунктах та аеропортах. Там цілі блоки цигарок оформлюють на пасажирів, що перетинають кордон. Таким чином шахраї уникають сплати акцизу. А далі перевезений нелегальним способом товар продають у Польщі, Німеччині, чи будь-якій іншій країні Європи принаймні втричі дорожче.

Через такі махінації з тютюновими виробами страждають не лише бюджети країн ЄС, а й чесні продавці. Адже вони змушені конкурувати з контрабандистами, що не платять акциз.

Варто зазначити, що цигарки в України за останні роки дорожчають не вперше. Лише на початку 2021-го акциз на тютюнові вироби підвищили до 1456 грн за тисячу штук. Таким чином ціна однієї пачки сигарет зросла приблизно на 10 грн. Згідно із планами уряду, акциз на цигарки підвищуватимуть щороку на 20%. Припиниться процес здорожчання лише у 2025 році, коли акциз сягне цифри у 3020 грн за тисячу сигарет.