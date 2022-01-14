Потеряла телефон, и получила кучу кредитов: как не стать жертвой мошенников

На имя женщины оформили несколько кредитов на общую сумму более 10 тысяч гривен.





Жительница Львова узнала о том, что на ее имя оформили кредиты благодаря оповещениям «Дия». Женщина сразу же написала заявление в полицию и сейчас пытается аннулировать кредиты.

Своей историей Ирина, так зовут пострадавшую, поделилась на личной странице в фейсбук.

Подробности происшествия

В Львове женщина потеряла телефон. Затем она обратилась к своему оператору связи, чтобы восстановить номер. Сразу после этого стало известно, что на нее оформили несколько кредитов. Ирина незамедлительно обратилась в полицию и организации, которые выдали кредит на ее имя. Теперь пострадавшая требует аннуляции кредитов.

Потерю телефона жительница Львова заметила 6 января, около 13 часов. Уже в 14:08 женщина восстановила номер телефона и привязала его к паспорту. То есть всего за час мошенник умудрился оформить несколько кредитов и если бы не уведомление от «Дия» о запросе кредитной истории, она бы так и не узнала о факте мошенничества.

Пока Ирина писала заявление в полиции, на нее было оформлено уже два кредита на сумму 6200 гривен. На этом история не закончилась, в совокупности на женщину оформили кредитов на сумму свыше 10 000 гривен.

Аннуляция кредитов

Пострадавшая обратилась в организации, которые выдавали кредиты, поскольку их взяли на имя женщины. Компания Moneyveo среагировала почти мгновенно и уже удовлетворила иск женщины об аннуляции кредитов. А два других финансовых учреждения пока не вызнают факт мошенничества.

В полиции предупреждают, чтобы не стать жертвой мошенников устанавливайте на смартфон пароль, а лучше разблокирование по отпечатку пальца или распознаванию лица. Так мошенники не получат доступ к девайсу. А чтобы они не воспользовались сим-картой, обязательно установите PIN-код.