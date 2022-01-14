«Нова пошта» в центрі скандалу: компанію звинувачують у крадіжці цінної посилки

«Нова пошта» поки що не коментує звинувачень та повідомляє, що наразі встановлюються обставини інциденту.





Клієнт звинувачує поштового оператора у крадіжці дорогої посилки. Ситуація сталася у місті Сновськ, Чернігівській області. Про це повідомив постраждалий на своїй сторінці у фейсбук.

Подробиці інциденту

Сергій, так звати потерпілого, розповідає, що він надіслав покупцеві новий комп’ютер: системний блок та монітор. Під час огляду посилки покупець виявив, що частина запчастин із системника зникла.

Тим часом, співробітники «Нової пошти» відмовилися приймати скаргу, оскільки її може подати виключно відправник. Лише після суперечки одержувач зміг подати скаргу.

Відправник стверджує, що Нова пошта заплутувала сліди крадіжки, оскільки відправила посилку зі Сновська до Козельця через Київ, а потім у Бровари. Чоловік стверджує, що має намір іти до суду. Також він порадив компанії поговорити зі своїми співробітниками щодо манери спілкування із клієнтами.

Що кажуть у «Нова пошта»

Компанія вже прокоментувала ситуацію. Представники «Нова пошта» стверджують, що вони вже займаються встановленням обставин і додають, що їхні співробітники не хотіли нікого образити, а просто дотримувалися правил.

У коментарях до посту клієнта йдеться, що представники компанії вже зв’язалися з постраждалим і чекають на номер накладної для подальшого розгляду ситуації. Також «Нова пошта» пообіцяла провести бесіду зі співробітником, який відмовлявся приймати скаргу, щоб унеможливити такі ситуації в майбутньому.

І також, у «Новій пошті» нагадали, що компенсацію за пошкоджену посилку можна отримати протягом години, якщо факт пошкодження зафіксовано у присутності співробітника «Нової пошти» та вказано реальну оціночну вартість. Для цього знадобиться номер банківської картки для нарахування грошей, копія ідентифікаційного коду та фото пошкодженої посилки.