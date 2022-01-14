«Новая почта» попала в скандал: компанию обвиняют в краже ценной посылки

«Новая почта» пока не комментирует обвинений и сообщает, что сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента.





Клиент обвиняет почтового оператора в краже дорогой посылки. Ситуация произошла в городе Сновск, Черниговской области. Об этом сообщил пострадавший на своей странице в фейсбук.

Подробности инцидента

Сергей, так зовут пострадавшего, рассказывает, что он отправил покупателю новый компьютер: системный блок и монитор. При осмотре посылки покупатель обнаружил, что часть запчастей из системника пропала.

Тем временем сотрудники «Новой почты» отказались принимать жалобу, поскольку ее может подать исключительно отправитель. Лишь после спора получатель смог подать жалобу.

Отправитель утверждает, что Новая почта запутывала следы кражи, поскольку отправила посылку из Сновска в Козелец через Киев, а затем Бровары. Мужчина утверждает, что намерен идти в суд. Также он посоветовал компании побеседовать со своими сотрудниками насчет манеры общения с клиентами.

Что говорят в «Нова почта»

Компания уже прокомментировала ситуацию. Представители «Новая почта» утверждают, что они уже занимаются у установление обстоятельств и добавляют, что их сотрудники не хотели никого обидеть, а просто следовали правилам.

В комментариях к посту клиента говорится, что представители компании уже связались с пострадавшим и ожидают номер накладной для дальнейшего разбирательства. Также «Новая почта» пообещала провести беседу с сотрудником, который отказывался принимать жалобу, чтобы исключить такие ситуации в будущем.

И еще, в «Новая почта» напомнили, что компенсацию за поврежденную посылку можно получить на протяжении часа, если факт повреждения зафиксирован в присутствии сотрудника «Новой почты» и указана реальная оценочная стоимость. Для этого понадобится номер банковской карты для начисления денег, копия идентификационного кода и фото поврежденной посылки.