Акція з призами на 500 тисяч гривень: Епіцентр та EVA попередили про активізацію шахраїв

По всій Україні шахраї масово поширюють інформацію про розіграш від імені великих мереж «Епіцентр» та EVA. Українців просять ігнорувати таку інформацію.





Прес-служба мережі «Епіцентр» підтверджує, що інформація про розіграш не має до них відношення. Про всі актуальні акції в мережі магазинів повідомляється на офіційному сайті. Таку саму заяву зробили в EVA.

На офіційній сторінці Епіцентру у фейсбуці повідомляють, що зараз українці масово отримують розсилки про розіграш. Людей просять не вірити подібним розсилкам та перевіряти інформацію на офіційному сайті мережі.

Подібну заяву на своєму офіційному сайті зробили в EVA (ТОВ «РУШ»). У ньому повідомляється, що національна мережа не має відношення до опитувань та розіграшів, про які повідомляється у масових розсилках.

В обох випадках шахраї прикриваються ім’ям великих мережевих магазинів. І це спрацьовує, бо українці довіряють великим компаніям.

У чому суть обману

Під виглядом розіграшів від великих мереж шахраї заманюють українців на фейковий сайт та пропонують пройти коротке опитування. Людей просять відповісти на запитання, наприклад, скільки вам років. Після цього людині показують суму виграшу і пропонують поділитися посиланням із друзями, щоб вони теж могли взяти участь у розіграші. Виходить, що шахраї ще й використовують українців для розповсюдження інформації.

Але це ще не все. Далі потрібно заповнити форму, де просять вказати дані банківської картки, у тому числі терміни дії та CVV код. Цієї інформації достатньо, щоб отримати доступ до карти та зняти гроші.

Нагадуємо, що категорично не можна повідомляти інформацію про термін дії картки та тризначний код на звороті карти. Навіть банківські співробітники ніколи не питатимуть цієї інформації. Будьте обережні і якщо ви стали жертвою шахраїв, негайно звертайтеся до поліції.