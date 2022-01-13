Приносят 70% выручки: на чем украинские супермаркеты зарабатывают на украинцах больше всего

В супермаркетах Украины представлено около 300 видов свежих фруктов и овощей. Но более 30% всей выручки обеспечивают только три продукта – мандарины, бананы и помидоры. Отметим, что до 70% всей выручки приносят всего десять продуктов, среди них картофель, капуста, яблоки, огурцы, апельсины, лук и виноград.





Эксперт плодовоовощного рынка и международный консультант ФАО Федор Рыбалко рассказывает, что эксперты отобрали 20 основных продуктов по объемам реализации в выражении стоимости и объема. Эту информацию можно увидеть на инфографике ниже

Специалист отмечает, что огромную роль играет сезонность. То есть летом банан не будет занимать лидирующие позиции, так как на рынке много дешевой отечественной продукции. Но при этом банан точно войдет в топ продуктов, Кроме того, если розничная цена яблок в прошлом году составлял 30 гривен за килограмм, то росла доля товара в структуре продаж.

Отмечается, что самый недооцененный продукт в этой категории – томат. Если рассматривать капусту, то по ней продажи растут только при увеличении ассортимента и роста потребления. Дело в том, что цветная капуста, пекинская брюссельская и брокколи пользуются спросом у сторонников здорового питания.

Подробную информацию можно видеть на инфографике выше. Сложно поверить в такую статистику, но на самом деле именно свежие фрукты и овощи приносят существенную часть дохода. Также огромную прибыль дают сезонные фрукты и овощи. Именно на дешевые сезонные продукты повышенный спрос. И, несмотря на низкую стоимость такой продукции, ее покупают намного чаще других продуктов.

Таким образом, крупные супермаркеты, да и не только, получают до 70% выручки за счет недорогих сезонных продуктов.