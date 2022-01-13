В Україні запрацювала нова схема обману через OLX та Укрпошту

Шахраї створили нову схему обману, в якій залучають популярну дошку оголошень OLX та Укрпошту, де працівники майже не перевіряють документи під час видачі посилок.





Про схему обману розповів одесит Сергій Кравець на сторінці у Фейсбуці. Він наголошується, що лише оперативність допомогла йому не стати жертвою шахраїв.

Як працює схема

Сергій Кравець розповідає, що знайшов оголошення на OLX про продаж смартфона. Продавець запропонував надіслати товар наступного дня за допомогою послуги OLX Доставка через Укрпошту. Чоловік погодився та оплатив товар.

У передбачені терміни продавець не надіслав замовлення, але пообіцяв, що надішле його наступного дня. І справді замовлення відправили. При цьому на OLX виставив нове оголошення з продажем такого ж телефону за такі ж гроші. Продавець пропонував такий самий спосіб оплати.

Попри це чоловік отримав повідомлення про доставку замовлення на Укрпошту. Під час огляду посилки у ній був сік, цукерка та шоколадка. Звичайно, чоловік відмовився від посилки і незабаром отримав гроші на карту.

За кілька днів чоловік зустрів співробітницю Укрпошти, яка видавала йому посилку. Жінка розповіла, що після інциденту до відділення прийшла людина з іншим ім’ям намагалася забрати посилку з телефоном. Після відмови він просто пішов.

Виходить, що підставка в тому, що посилки надсилають, а в соцмережах розміщують оголошення та пропонують людям забрати посилки за оплату. Людина забирає товар, а на карту шахрая моментально надходять гроші.

Уточнюється, що шахраї обирають Укрпошту, тому що співробітники майже ніколи не вимагають документів одержувача.

Як бачите, варто обережно ставитись до покупок в інтернеті. Навіть сервіси-гаранти можуть допомогти. У будь-якому випадку перевіряйте посилку у межах відділення, щоб не втратити гроші.