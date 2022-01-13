Опубліковано графік підняття пенсій в 2022 році

У січні 2022 року пенсії українців зросли. Але це ще не все. На 2022 рік заплановано відразу п’ять етапів підвищення пенсійних виплат.





Проте масовий перерахунок пройде лише двічі. Перший торкнеться непрацюючих пенсіонерів, другий – працюючих. Інші надбавки поширюються лише на окремі категорії громадян.

1 березня відбудеться масштабна індексація пенсій непрацюючих пенсіонерів. Сума надбавки розраховується індивідуально. Сума підвищення прив’язана до мінімальної зарплати та рівня інфляції. Пенсіонерам не потрібно буде звертатися до ПФ для подання заяви, перерахунок пройде автоматично. Також у березні додадуть по 500 гривень пенсіонерам старше 80 років по 400 гривень людям віком 75-80 років.

Станом на 1 квітня заплановано перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів. На суму надбавки впливає страховий стаж та поточна зарплата пенсіонера. Нагадаємо, що працюючим пенсіонерам надбавки не належить. Їх можна отримати лише після звільнення.

З 1 липня збільшиться мінімальна та максимальна пенсія. Наразі пенсіонери отримуватимуть не менше 2027 гривень. Максимальна пенсія сягне 20 270 гривень на місяць. Також зростуть надбавки, прив’язані до прожиткового мінімуму.

З 1 жовтня людям віком 70-75 років додадуть по 300 гривень. Якщо у жінок та чоловіків 30 та 35 років стажу відповідно, їхня пенсія не може бути нижчою за 3000 гривень.

Першого дня зими 2022 року відбудеться чергове підвищення максимальної та мінімальної пенсії. Таким чином, мінімальна пенсія зросте до 2093 гривень, максимальна – 20930 гривень.Також непрацюючим пенсіонерам у віці 60-70 років та стажем 30 та 35 років для жінок та чоловіків відповідно пенсії підвищать до 2500 гривень.

Як бачимо, підвищення пенсійних виплат важко назвати суттєвими. Фактично надбавки важко покриють інфляцію. Реально пенсіонери не стануть багатшими, а враховуючи суттєве подорожчання продуктів першої необхідності, купівельна спроможність людей похилого віку може знизитися.