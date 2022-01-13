Названо тривожні ранкові симптоми, які можуть сигналізувати про розвиток онкології

Від раку щороку помирають тисячі людей по всьому світу. Нерідко серед них молодь і навіть діти. Здебільшого онкологія лікується, та найкращі шанси на одужання лише в тих, хто встиг діагностувати недугу на ранніх стадіях. Та й взагалі будь-які проблеми зі здоров’ям варто вирішувати одразу, не займаючись самолікуванням і не чекаючи, що “саме пройде”. Може й не пройти.





Британські науковці, які вивчають онкологію та різні види раку, назвали кілька симптомів на які треба серйозно звертати увагу. Всі вони можуть сигналізувати про розвиток смертельної недуги. Проявляється дана симптоматика зазвичай зранку.

Кілька ранкових симптомів, з яким треба звернутися до лікаря

Якщо після пробудження ви відчуваєте втому не завжди треба панікувати. Інколи це свідчить про дефіцит певних вітамінів, інколи просто про поганий настрій та невдоволення, наприклад, погодою. Але якщо ранки депресивні на постійній основі краще звернутися до спеціаліста. Допомога медиків потрібна й при ряді інших “дзвіночків”:

Задишка зранку і протягом дня. Якщо ви гарно виспалися, але встали одразу ж втомленими це ненормально. Якщо ви застелили ліжко і задихалися, чи наприклад, зготували сніданок і відчуваєте втому це теж не добре. Тривога, апатія та депресивний настрій на постійній основі. Зазвичай ці стани загострюються зранку і під вечір. Якщо щодня ви прокидаєтесь з відчуттям тривоги і апатії, пройдіть медичне обстеження. Поганий сон, чи зовсім безсоння — можуть виступати одним з симптомів раку на ранній стадії. Болі в м’язах та суглобах навіть якщо ви не займалися спортом та й взагалі нічого фізично складного не робили.

При будь-яких підозрілих симптомах не зволікайте з візитом до спеціаліста.