Стало відомо, як отримати пластикову картку “єПідтримка”, та чи можна розрахуватися нею за ліки

В Україні не так давно запровадили “ковідну тисячу”. Це гроші, які можуть отримати люди, які вакцинувалися двома дозами. Маючи “зелений” сертифікат про вакцинацію і додаток “Дія” повнолітні громадяни України можуть подати заявку на отримання коштів і вже протягом 10 днів їх буде нараховано на електронний рахунок. Щоправда, витратити тисячу можна не на все.





Наразі серед доступного квитки на транспорт, у кіно, театр, можливість розраховуватися у книгарнях і спортзалах. Така кількість послуг обмежена тому, що уряд хоче підтримати бізнес, який постраждав найбільше. Але виникла велика проблема. Значний відсоток вакцинованих українців це пенсіонери. А вони не мають ні смартфона, ні “Дії”, ні достатньої кількості навичок для того, щоб все правильно оформити. А ще не мають бажання відвідувати спортзали чи кіно.

Скоро можна буде оформити фізичну картку

В уряді вже мізкують над тим, щоб пенсіонери та ті, хто з якихось причин не може оформити електронну картку, могли отримати в банку звичайну картку. Наразі, такі картки вже оформлятимуть в Монобанку та Альфабанку. Невдовзі до них приєднаються й інші фінансові установи. Вакцинованим потрібно буде звернутися в банк, заповнити заяву та оформити картку “єПідтримка”. Нею можна буде розраховуватися в вищезазначених закладах.

Люди віком від 60-ти зможуть розрахуватися “ковідною тисячею” в аптеках. Щоправда, це стане можливим лише наприкінці січня (у тестовому режимі), і поки що для тих, хто таки має смартфон і “Дію”. В уряді обіцяють придумати, як видавати гроші тим, хто далекий до сучасних технологій та діджиталізації.