Комаровський розповів, як боротися з високим тиском без таблеток

Підвищений артеріальний тиск — це проблема майже кожної літньої людини. Та й навіть не тільки літньої, адже часто підвищений тиск зустрічається у 50-40-річних і тих кому ще немає тридцяти. Люди відчуваючи, що болить голова, думають що в них піднявся тиск. Вимірявши його та побачивши на тонометрі цифру трішки вище норми одразу ж приймають ліки. Це не зовсім правильна тактика, і лікар Комаровський пояснив чому.





Спочатку треба розібратися зі своїм станом та загальним самопочуттям

Зазвичай люди приймають таблетки від підвищеного тиску тоді, коли в них починає боліти голова. Але, як запевняє Комаровський, головна біль це не ознака високого тиску, але саме вона може його спровокувати. Тобто, в багатьох випадках, якщо нейтралізувати біль, то й тиск нормалізується. Для початку потрібно послухати свій стан, лягти, заспокоїтись, розслабитися, випити знеболююче і через 30-40 хвилин ще раз поміряти тиск. Якщо він не знижується, а навпаки росте, тоді можна приймати ліки. Таблетками від підвищеного тиску рекомендують не зловживати молоді, та людям у яких гіпертонія – це разовий випадок.

Ну і навпаки, не нехтувати ліками рекомендують тим у кого:

Тиск підвищується стабільно кожного дня і росте до шалених позначок. Тим в кого погане самопочуття супроводжується задишкою, болем у грудях, прискореним серцебиттям. Таблетки варто випити, якщо спостерігається сильне почервоніння обличчя, пульсуюча біль в області потилиці. Інколи про небезпечний тиск сигналізує порушення гостроти зору.

Зрозуміти, що у вас підвищений тиск можна й без тонометра, для цього слід намацати пульс на руці. При високому тиску пульсація дуже відчутна та прискорена. Також, допоможе контролювати ситуацію спеціальний фітнес-браслет з відповідною функцією.