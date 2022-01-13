З карток Приватбанку повторно списуються гроші за покупки: що відбувається

Приватбанк раз за разом потрапляє в неприємні ситуації. То клієнти звинувачують фінансову установу в шахрайстві, то в співпраці з шахраями, то в ще якихось нечесних діях в результаті яких люди втрачають власні кошти. Клієнти вважають, що всьому виною сервіс банку, та безвідповідальність співробітників.





В банку запевняють, що люди погано дбають про безпеку своїх особистих даних та недостатньо захищають пластикові картки від сторонніх осіб. Де правда ніхто не знає.

І от на днях чергова неприємна ситуація, яка змушує насторожитися, а особливо тих хто планує робити дорогі покупки та розраховуватися за них карткою.

Клієнтці банку двічі списали гроші за одну і ту саму покупку

Про цей інцидент жінка написала на сайті Мінфіну в розділі “Скарги”. Виявляється, жінка 6 січня робила покупки у супермаркеті і коли розраховувалась термінал вийшов з ладу. Прийшлося почекати і повторити операцію. Заплативши гроші жінка пішла додому і на наступний день побачила, що з її картки знову списали суму, яка вказана в чеку з магазину. Тобто транзакція таки пройшла, але на наступний день була зарахована повторно.

Зателефонувавши на гарячу лінію банку, клієнтка розповіла ситуацію і пояснила, що ця покупка вже оплачена нею і вона навіть має чек з супермаркету, а гроші які списані з картки вимагає повернути.

В банку відповіли, що повернути кошти можна, але для цього потрібно писати заяву і чекати 120 днів. Погодьтеся, не надто приємна ситуація, а особливо якщо мова про великі суми.

Також, почастішали випадки, коли клієнти оформлюють “Оплату частинами” але замість першого платежу банк знімає всю суму. Нерідко з кредитних коштів, які потім потрібно повертати з відсотками.